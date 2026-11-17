बिहार में छठ पर्व के दौरान कई जिलों में हादसे हुए हैं। छठ महापर्व के दौरान कुल 33 लोगों की मौत डूबने से हो गई। सबसे ज्यादा मौतें समस्तीपुर जिले में हुई हैं। पटना में भी 3 लोगों की डूबने से मौत हो गई।

पटना/भागलपुर/मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान टीम। पटना में तीन किशोर समेत बिहार के 16 जिलों में छठ महापर्व के दौरान डूबने से 33 लोगों की मौत हो गई। इनमें नौ किशोर और बच्चे हैं। डूबने की सर्वाधिक घटनाएं समस्तीपुर में हुईं, जहां सात लोगों की जान चली गई। खगड़िया में तीन तथा सारण, कैमूर, औरंगाबाद, बेगूसराय, सहरसा, लखीसराय व दरभंगा में दो-दो और मधुबनी, मुंगेर, मोतिहारी, मधेपुरा, नवादा और सीतामढ़ी में एक-एक व्यक्ति की मौत हुई। पटना सिटी के दीदारगंज थाना क्षेत्र के महुली पंचायत के मिर्जापुर गांव में रविवार को पुनपुन नदी में डूबने से तीन किशोरों की मौत हो गयी। वहीं ग्रामीणों की तत्परता से एक व्यक्ति को बचाया गया। आदित्य कुमार, सूरज कुमार और यश राज पुनपुन नदी के किनारे छठ घाट तैयार करने के बाद स्नान के लिए नदी में उतरे थे। तीनों के शव सोमवार को बरामद किये गए।

समस्तीपुर में जिन सात लोगों की मौत हुई है, उनमें बिथान के रणवीर कुमार, पूसा के गंगापुर में सत्यम कुमार, उजियारपुर के चैता निवासी राकेश साह, हसनपुर के कसिया निवासी श्रवण कुमार, वारिसनगर के गोही निवासी स्व. विश्वनाथ साह के पुत्र संजय कुमार गुप्ता, सरायरंजन के सुआपाकर के सोनू कुमार और ताजपुर के ददरी धनराज का एक तीन वर्षीय बालक शामिल है। बेगूसराय जिले में दो का शव बरामद कर लिया गया। मधुबनी के मधेपुर थाने के पचही भलुआही टोला में रविवार दोपहर पोखरा में डूबने से तीन वर्षीय खुश मोहम्मद की मौत हो गई।

अर्घ्य के दौरान मौत सारण जिले में दरियापुर प्रखंड के डेरनी थाने के लोहछा पुल के समीप रविवार शाम डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के दौरान मही नदी में डूबने से व्रती 70 वर्षीय रामनाथ साहनी की मौत हो गई। कैमूर में छठ के दौरान पोखरा में डूबने से बच्चा सहित दो लोगों की मौत हो गई।

बता दें कि सूर्योपासना के चार दिवसीय अनुष्ठान के अंतिम दिन सोमवार की सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य के साथ छठ महापर्व का समापन हो गया। महापर्व छठ के मौके पर बिहार भर की नदियों और तालाबों के किनारे बनाए गए घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ा। बड़ी संख्या में लोगों ने अपने घरों की छतों पर भी छठ व्रत मनाया। इसके पहले रविवार की शाम अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिए गए।

पटना में दीघा से लेकर दीदारगंज तक गंगा किनारे सजे-धजे 90 घाटों पर लाखों लोगों ने व्रतियों ने पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। साथ ही घर-परिवार व समाज की सुख-समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। सड़कों से लेकर घाटों तक पूरी रात रौनक बनी रही।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सोमवार की सुबह अपने पैतृक गांव मुंगेर जिले के लखनपुर में परिवार के साथ छठ में शामिल हुए। उन्होंने गांव के मध्य विद्यालय हिंदी परिसर स्थित तालाब में सजाए गए छठ घाट पर पत्नी कुमारी ममता चौधरी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अर्घ्य अर्पित किया और बिहारवासियों की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की।