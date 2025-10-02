30 लोग आए और घर पर चढ़कर फायरिंग करने लगे, गांव वालों ने 3 को पकड़ा; बिहार में कांड

इनके पास दो बाइक, कट्टा और कारतूस मिले हैं। पुलिस ने इन तीनों को हिरासत में ले लिया। मीडिया से बातचीत में यहां के रहने वाले दुर्गा प्रसाद ने बताया है कि 30-35 लोग वहां आए थे और वहां आकर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी।

बिहार के समस्तीपुर जिले में अपराधियों ने जमकर फायरिंग की है। बताया जा रहा है कि यहां एक घर पर चढ़कर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैला दी। बताया जा रहा है कि घटना रोसड़ा के मालिकाना मुसहरी गांव की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक करीब 30-35 की संख्या में यहां अपराधी जुटे थे। इन अपराधियों ने घर पर चढ़कर फायरिंग की है।

फायरिंग के बाद गांव वालों ने मिलकर 3 बदमाशों को पकड़ लिया है। इनके पास दो बाइक, कट्टा और कारतूस मिले हैं। पुलिस ने इन तीनों को हिरासत में ले लिया। मीडिया से बातचीत में यहां के रहने वाले दुर्गा प्रसाद ने बताया है कि 30-35 लोग वहां आए थे और वहां आकर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी।

दुर्गा प्रसाद ने बताया है कि अपने घर पर हो रही फायरिंग देख कर वो घबरा गए और फिर वो चिल्लाने लगे। इसके बाद उनके माता-पिता और अन्य ग्रामीण उनकी आवाज सुनकर वहां पहुंच गए। लोगों के आने के बाद अपराधी वहां से भागने लगे। गांव वालों ने दौड़ा कर बदमाशों को पकड़ा था। पकड़ाए लोगों के पास से तीन मोबाइल फोन भी मिले हैं।