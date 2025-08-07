31 नदियों का जल और 21 तीर्थों की मिट्टी, पुनौराधाम में माता जानकी मंदिर है खास; पर्यटकों के लिए भी बहुत कुछ

ए परिसर में मुख्य मंदिर के अलावा अन्य कई तरह की पर्यटकीय सुविधाओं का निर्माण होगा। इनमें यज्ञ मंडप, पर्यटकों के लिए संग्रहालय, ऑडीटोरियम, कैफेटेरिया, बच्चों के लिए खेल क्षेत्र, धर्मशाला, सीता वाटिका, लवकुश वाटिका भी होगा।

अयोध्या के राममंदिर की तर्ज पर पुनौराधाम में माता जानकी मंदिर निर्माण का शिलान्यास शुक्रवार को होगा। समारोह को भव्य बनाने की तैयारी है। इसके लिए जयपुर से चांदी कलश, 21 तीर्थों की मिट्टी और 31 नदियों से जल मंगवाया गया है। बालाजी मंदिर तिरुपति की तर्ज पर 50 हजार पैकेट लड्डू बनावाया जा रहा है। लड्डू बनाने के लिए दक्षिण भारत से विशेष कारीगर पहुंच गए हैं। गंगा सहित 11 पवित्र नदियों के जल से लड्डू निर्माण का संकल्प स्नान होगा। सीतामढ़ी के पुनौराधाम में 67 एकड़ में मंदिर का निर्माण होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंदिर परिसर की आधारशिला रखेंगे। दिव्‍य मंत्रोच्‍चारण के बीच यह कार्यक्रम होगा। इसके अलावा मां जानकी कुंड के सौंदर्यीकरण का काम भी किया जाएगा।

इस समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई केंद्रीय और राज्य के मंत्रीगण इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं, राज्य और देश के बड़ी संख्या में साधु-संतों के अलावा हजारों श्रद्धालु इस पल का गवाह बनेंगे। राज्य का पर्यटन विभाग शिलान्यास कार्यक्रम समेत मंदिर के निर्माण को लेकर युद्ध स्‍तर जुटा हुआ है। 151 फीट ऊंचे मंदिर का निर्माण किया जाना है। वर्ष 2028 तक यह बनकर तैयार होगा।