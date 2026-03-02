Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

बिहार में 13 साल के लड़के ने 10 साल की लड़की को गला रेत मार डाला, मकई के खेत में खौफनाक कांड

Mar 02, 2026 07:53 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, कटिहार
share Share
Follow Us on

Bihar Crime: घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने जांच की तो पाया कि लड़की की गला रेतकर हत्या की गई है। पुलिस ने बताया कि बच्ची के साथ गलत हरकत की भी आशंका है। हालांकि इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। जांच के दौरान पुलिस ने खेत की ओर आने-जाने वाले लोगों से भी पूछताछ की।

बिहार में 13 साल के लड़के ने 10 साल की लड़की को गला रेत मार डाला, मकई के खेत में खौफनाक कांड

Bihar Crime: बिहार के कटिहार जिले में बड़ा कांड हुआ है। यहां कोढ़ा थाना क्षेत्र के कोलासी पुलिस शिविर अंतर्गत एक गांव में रविवार सुबह मकई के खेत से एक 10 वर्षीय नाबालिग बच्ची का शव मिला। बच्ची की गला रेतकर हत्या की गई थी। पुलिस इस मामले में गांव के ही एक 13 वर्षीय नाबालिग बालक को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ कर रही है। प्रारंभिक जांच में बालक ने खुरपी से गला रेत हत्या की बात स्वीकार की है।

बच्ची शनिवार दोपहर बाद से ही लापता थी। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। रविवार सुबह परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस पदाधिकारी को दी। पुलिस छानबीन में जुटी ही थी कि इसी बीच मकई के खेत में बच्ची का शव मिलने की सूचना मिली। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने जांच की तो पाया कि लड़की की गला रेतकर हत्या की गई है। पुलिस ने बताया कि बच्ची के साथ गलत हरकत की भी आशंका है। हालांकि इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। जांच के दौरान पुलिस ने खेत की ओर आने-जाने वाले लोगों से भी पूछताछ की। इसी क्रम में एक नाबालिग बालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो सच सामने आ गया।

ये भी पढ़ें:बिहार में होली से पहले बड़ा हादसा, सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 4 लोगों की मौत
ये भी पढ़ें:बिहार में महिलाओं को अगली किस्त अप्रैल-मार्च तक, खाते में कितने पैसे आएंगे

पूछताछ में उसने बताया कि मृतका उसके नशे की आदत की जानकारी उसके परिजनों को देती थी, जिससे वह नाराज था। इसी कारण वह उसे खेत में ले गया और वारदात को अंजाम दिया। घटना की पुष्टि करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रंजन कुमार सिंह ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। प्रथम दृष्ट्या नाबालिग बालक द्वारा हत्या किए जाने की बात सामने आई है। अन्य बिंदुओं पर भी जांच जारी है। घटना के बाद गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें:होली के रंग में भंग डालने वालों की सूचना यहां दें, 700से ज्यादा मजिस्ट्रेट तैनात
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Katihar News Katihar Crime News Bihar Crime अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।