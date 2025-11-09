Hindustan Hindi News
बिहार में घर में घुस 13 साल की लड़की से रेप, गुस्साए लोगों का बवाल; पीड़िता की हालत चिंताजनक

संक्षेप: ग्रामीणों की सूचना पर सुबह छह बजे प्रभारी थानेदार अभिषेक कुमार व एसआई स्नेहा मौके पर पहुंची। मामला बिगड़ता देखकर कुढ़नी, तुर्की पुलिस को भी बुलाया गया। उसके बाद आरोपित को घर से निकालकर पुलिस ने हिरासत में ले लिया।

Sun, 9 Nov 2025 08:38 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
बिहार में घर में घुसकर एक नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया है। इस वारदात के बाद गुस्साए लोगों ने यहां काफी हंगामा मचाया है। मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी थाना क्षेत्र के एक गांव में शुक्रवार की देर रात दो बजे घर में सो रही 13 वर्षीय किशोरी से युवक ने दुष्कर्म किया। पीड़िता के शोर मचाने पर पहुंचे पिता के साथ आरोपित युवक ने हाथापाई की। पिता के हो-हल्ला करने पर जुटे ग्रामीणों को देखकर आरोपित भाग गया। उसके बाद ग्रामीणों ने आरोपित घर पर दो घंटे तक बवाल काटा। युवक घर में छुपा हुआ था। इस दौरान घर में तोड़फोड़ की गई।

ग्रामीणों की सूचना पर सुबह छह बजे प्रभारी थानेदार अभिषेक कुमार व एसआई स्नेहा मौके पर पहुंची। मामला बिगड़ता देखकर कुढ़नी, तुर्की पुलिस को भी बुलाया गया। उसके बाद आरोपित को घर से निकालकर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इधर, पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज कर उसे एसकेएमसीएच में भर्ती कराया है।

चिकित्सकों ने बताया कि अधिक रक्तस्राव के कारण किशोरी की हालत चिंताजनक बनी हुई है। इधर, एसडीपीओ पश्चिमी 2 एसी ज्ञानी ने बताया कि आरोपित युवक और पीड़िता का रविवार को कोर्ट में बयान दर्ज कराया जाएगा। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि भाई-बहन और मां ननिहाल गई है। पापा दरवाजे पर सो रहे थे। घर में अकेली थी।

