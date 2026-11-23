पटना में 13 साल की लड़की को घर से बुलाकर गैंगरेप, स्नैपचैट पर हैवान से हुई थी दोस्ती
पीड़िता की दोस्ती स्नैपचैट पर जहानाबाद जिले के एक गांव के 16 वर्षीय किशोर से हुई थी। दोनों के बीच अक्सर बातचीत होती थी। आरोपित किशोर का रिश्तेदार पीड़िता के ही गांव में रहता है। लड़के ने लड़की को डरा -धमकाकर घर से बुलाया था।
बिहार की राजधानी पटना में 13 साल की एक लड़की से गैंगरेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है। जानकारी के मुताबिक, पटना से सटे धनरूआ थाना क्षेत्र के एक गांव में घर से बुलाकर 13 वर्षीया किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां के आवेदन पर रविवार को प्राथमिकी दर्ज की गई। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो किशोरों को पकड़ लिया है, जबकि मुख्य आरोपित फरार है।
थानाध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि पीड़िता की दोस्ती स्नैपचैट पर जहानाबाद जिले के एक गांव के 16 वर्षीय किशोर से हुई थी। दोनों के बीच अक्सर बातचीत होती थी। आरोपित किशोर का रिश्तेदार पीड़िता के ही गांव में रहता है। इसी दौरान आरोपित ने अपने दो हमउम्र रिश्तेदारों के साथ मिलकर किशोरी को डरा-धमकाकर बुलाया। थानाध्यक्ष ने बताया कि पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है। मुख्य आरोपित की तलाश जा है। तीनों आरोपित नाबालिग हैं, इसलिए आगे की कार्रवाई किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के तहत की जाएगी।
आपत्तिजनक वीडियो का भय दिखा बुलाया था
पीड़िता का आरोप है कि पहले दिन उसका आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसे छोड़ दिया गया। शनिवार को उक्त वीडियो का भय दिखा दोबारा बुलाया, जहां तीनों ने मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किया।घटना के बाद किशोरी ने परिजनों को आपबीती बताई। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी और आरोपित के ठिकाने पर पहुंचकर हंगामा किया। इसी बीच जहानाबाद का मुख्य आरोपित किशोर वहां से फरार हो गया। पुलिस ने घटना में शामिल दो अन्य किशोरों को गिरफ्तार कर लिया है।