फ्री फायर गेम का रिचार्ज नहीं हुआ तो 13 साल के लड़के ने दी जान, परिवार में कोहराम

संक्षेप:

मृतक के परिजनों ने बताया कि रवि कई दिनों से मोबाइल में रिचार्ज कराने की जिद कर रहा था। शनिवार को रिचार्ज न होने पर वह नाराज होकर कमरे में चला गया और फांसी लगा ली। घटना के समय वह अपने दादा शंकर तांती के साथ घर पर था।

Mon, 24 Nov 2025 08:31 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान, निज प्रतिनिधि, बेगूसराय
बिहार में 13 साल के बच्चे की मौत से उसके परिवार में कोहराम मच गया है। बेगूसराय जिले में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पहाड़ी गाछी वार्ड-45 में शनिवार को 13 वर्षीय लड़के ने मोबाइल गेम की लत के कारण गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक रवि कुमार था। वह चंदन तांती का पुत्र था। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। उसके बाद सदर अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया।

मृतक के परिजनों ने बताया कि रवि कई दिनों से मोबाइल में रिचार्ज कराने की जिद कर रहा था। शनिवार को रिचार्ज न होने पर वह नाराज होकर कमरे में चला गया और फांसी लगा ली। घटना के समय वह अपने दादा शंकर तांती के साथ घर पर था।

जबकि माता-पिता प्रदेश में मजदूरी करते हैं। परिवार में उसके दो भाई और एक बहन है। अचानक हुई इस घटना से इलाके में शोक है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मोबाइल गेम की बढ़ती लत बच्चों के लिए गंभीर मानसिक समस्या बनती जा रही है। इस पर परिवार और समाज को गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

