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किऊल से झाझा बनेगी तीसरी रेल लाइन. डीपीआर तैयार; रेल यात्रियों के लिए बड़ी सौगात

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर
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निर्माण कार्य को सुगमतापूर्वक और तेजी से पूरा करने के लिए डीडीयू से दानापुर, दानापुर से फतुहा, फतुहा से बख्तियारपुर, बख्तियारपुर से पुनारख, पुनारख से किऊल और किऊल से झाझा को छोटे-छोटे रेलखंडों में बांटा गया है।

किऊल से झाझा बनेगी तीसरी रेल लाइन. डीपीआर तैयार; रेल यात्रियों के लिए बड़ी सौगात

रेलवे द्वारा किऊल से झाझा तक तीसरी लाइन का डीपीआर तैयार कर मंजूरी के लिए बोर्ड को भेज दिया गया है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद निर्माण को लेकर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जानकारी के अनुसार डीडीयू से झाझा के बीच 17 हजार करोड़ से लगभग 400 किलोमीटर में तीसरी और चौथी रेल लाइन का निर्माण किया जाना है। इसमें डीडीयू से किऊल तक तीसरी और चौथी रेललाइन, जबकि किऊल से झाझा तक सिर्फ तीसरी रेललाइन का निर्माण किया जाना है।

परियोजना को कई हिस्सों में बांटा गया है। इसमें रेलवे बोर्ड द्वारा चरणबद्ध तरीके से स्वीकृति दी जा रही है। निर्माण कार्य को सुगमतापूर्वक और तेजी से पूरा करने के लिए डीडीयू से दानापुर, दानापुर से फतुहा, फतुहा से बख्तियारपुर, बख्तियारपुर से पुनारख, पुनारख से किऊल और किऊल से झाझा को छोटे-छोटे रेलखंडों में बांटा गया है। प्रथम चरण में फतुहा से बख्तियारपुर तक 24 किलोमीटर, बख्तियारपुर से पुनारख तक 30 किलोमीटर और पुनारख से किऊल तक 50 किलोमीटर की स्वीकृति रेलवे बोर्ड से मिल गई है।

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तीसरी-चौथी रेललाइन इस तरह बनेगी

● पंडित दीनदयाल उपाध्याय से दानापुर तक तीसरी और चौथी लाइन का निर्माण होगा

● पटना से फतुहा तक तीसरी रेललाइन का निर्माण होगा

● नेऊरा-जटडुमरी-दनियावां के रास्ते फतुहा तक चौथी लाइन बिछेगी

● फतुहा से किऊल के बीच तीसरी एवं चौथी लाइन का निर्माण होगा

● किऊल से झाझा के बीच तीसरी लाइन का निर्माण किया जाएगा

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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