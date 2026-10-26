अनंत सिंह को तीसरा झटका, अब नीलम देवी को 25 नवंबर तक बंगला खाली करने का नोटिस
उपमंत्री का दर्जा समाप्त होने के बाद अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के पटना के 1 मॉल रोड स्थित सरकारी बंगला खाली करने का फरमान जारी कर दिया गया है। अनंत सिंह के लिए यह तीसरा झटका है।
मोकामा विधायक अनंत सिंह को एक और झटका लगा है। जदयू से निष्कासन, उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश के बाद पत्नी नीलम देवी के नाम से आवंटित सरकारी बंगला खाली करने का फरमान जारी कर दिया है। भवन निर्माण विभाग की ओर से जारी नोटिस में नीलम देवी को 25 नवंबर तक का समय दिया गया है। 1 मॉल रोड स्थित इस सरकारी बंगले में अनंत सिंह लंबे समय से रहते आ रहे हैं इससे पहले नीलम देवी को बीस सूत्री कार्यान्वयन समिति से भी बाहर कर दिया गया जिससे उनका उपमंत्री का दर्जा समाप्त हो गया।
विधान परिषद चुनाव में जदयू उम्मीदवार नीरज कुमार के खिलाफ अभियान चलाना अनंत सिंह को बहुत महंगा पड़ा। उनके खिलाफ एक के बाद एक ऐक्शन लिए जा रहे हैं। सोमवार को भवन निर्माण विभाग ने अनंत सिंह की नीलम देवी के नाम से लेटर जारी किया जिसमें उन्हें पटना के 1 मॉल रोड स्थित सरकारी बंगला खाली करने को कहा गया। जदयू की अनुशंसा पर सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके नीलम देवी का उप मंत्री दर्जा भी खत्म कर दिया। उसके बाद सरकारी आवास खाली करने का फरमान दिया गया। यह आवास पहले अनंत सिंह के नाम से आवंटित था। वे 2005 से 2020 तक मोकामा के विधायक के रूप में इस बंगले में निवास करते रहे। उन्होंने इस आवास में अपने चहेते घोड़ों के लिए अस्तबल और गोशाला भी बना लिया था। अनंत सिंह के जेल में रहने के कारण उनकी पत्नी नीलम देवी विधायक बनीं तो यह बंगला उनके नाम कर दिया गया। नए फरमान से अनंत सिंह की मुश्किलें बहुत बढ़ सकती हैं।
2025 में मोकामा से विधायक बनने के बाद अनंत सिंह को नया फ्लैट आवंटित कर दिया गया था। लेकिन, वे विधायक फ्लैट पर नहीं गए क्योंकि नीलम देवी को 20सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के सदस्य के रूप में उपमंत्री का दर्जा मिलने के कारण एक मॉल रोड स्थित आवास कंटिन्यू कर दिया गया था। अनंत सिंह की गतिविधियों से नाराज जेडीयू ने पहले पति-पत्नी को पार्टी से निकाल दिया और उसके बाद जदयू की अनुशंसा पर नीलम देवी से उपमंत्री का दर्जा छीन लिया गया। उसके बाद आवास आवंटन से संबंधित पटना केन्द्रीय पूल नियमावली, 1986 के तहत उनसे आवास की सुविधा वापस ले ली गई।
इससे पहले जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा सोमवार को विधानसभा पहुंचे और अनंत सिंह की सदन की सदस्यता समाप्त करने का पत्र सौंपा। पार्टी की ओर से पत्र के साथ दस पन्नों का सबूत और वीडियो भी विधानसभा अध्यक्ष को सुपूर्द किया गया है। बताया गया है कि पार्टी विरोधि गतिविधियों के कारण अनंत सिंह की जदयू की प्राथमिक सदस्यता समाप्त कर दी गयी है। इसी के आधार पर पार्टी ने विधानसभा की उनकी सदस्यता रद्द करने की अनुशंसा की है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें