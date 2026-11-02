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पटना में इस सीजन डेंगू से तीसरी मौत, 23 साल के युवक ने PMCH में तोड़ा दम; संक्रमितों की संख्या 500 पार

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान टीम, मुख्य संवाददाता, पटना
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पटना में डेंगू से तीसरी मौत हुई है। पीएमसीएच में 23 साल के युवक ने दम तोड़ दिया है। जिला डेंगू-मलेरिया पदाधिकारी सुभाष प्रसाद के अनुसार, पटना में अब तक डेंगू संक्रमितों की संख्या 537 के पार पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में पांच नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है।

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पटना में डेंगू से तीसरी मौत हुई है। (प्रतीकात्मक फोटो)

राजधानी पटना में इस सीजन में डेंगू से तीसरी मौत हुई है l बुद्ध मार्ग स्थित कमला नेहरू नगर निवासी 23 वर्षीय मंजीत कुमार ने पीएमसीएच में इलाज के दौरान दम तोड़ा। मंजीत करीब एक महीने से बुखार से पीड़ित था। शुक्रवार को तबीयत बिगड़ने पर उसे पीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां देर रात मौत हो गई। हालांकि, डेंगू से मौत होने की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। स्थानीय लोगों ने दावा किया कि कमला नेहरू नगर में डेंगू से यह दूसरी मौत है। इससे पहले 10 सितंबर को 28 वर्षीय मोहम्मद खुशियाल की मौत हुई थी।

इधर, जिला डेंगू-मलेरिया पदाधिकारी सुभाष प्रसाद के अनुसार, पटना में अब तक डेंगू संक्रमितों की संख्या 537 के पार पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में पांच नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। सिविल सर्जन डॉ. योगेन्द्र प्रसाद मंडल ने बताया कि प्रभावित इलाकों में टीमें तैनात हैं। बुखार से पीड़ित लोगों की पहचान के लिए फीवर सर्वे कराया जा रहा है। संदिग्ध मरीजों की जांच की जा रही है।

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लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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