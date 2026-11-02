पटना में इस सीजन डेंगू से तीसरी मौत, 23 साल के युवक ने PMCH में तोड़ा दम; संक्रमितों की संख्या 500 पार
पटना में डेंगू से तीसरी मौत हुई है। पीएमसीएच में 23 साल के युवक ने दम तोड़ दिया है। जिला डेंगू-मलेरिया पदाधिकारी सुभाष प्रसाद के अनुसार, पटना में अब तक डेंगू संक्रमितों की संख्या 537 के पार पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में पांच नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है।
राजधानी पटना में इस सीजन में डेंगू से तीसरी मौत हुई है l बुद्ध मार्ग स्थित कमला नेहरू नगर निवासी 23 वर्षीय मंजीत कुमार ने पीएमसीएच में इलाज के दौरान दम तोड़ा। मंजीत करीब एक महीने से बुखार से पीड़ित था। शुक्रवार को तबीयत बिगड़ने पर उसे पीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां देर रात मौत हो गई। हालांकि, डेंगू से मौत होने की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। स्थानीय लोगों ने दावा किया कि कमला नेहरू नगर में डेंगू से यह दूसरी मौत है। इससे पहले 10 सितंबर को 28 वर्षीय मोहम्मद खुशियाल की मौत हुई थी।
इधर, जिला डेंगू-मलेरिया पदाधिकारी सुभाष प्रसाद के अनुसार, पटना में अब तक डेंगू संक्रमितों की संख्या 537 के पार पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में पांच नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। सिविल सर्जन डॉ. योगेन्द्र प्रसाद मंडल ने बताया कि प्रभावित इलाकों में टीमें तैनात हैं। बुखार से पीड़ित लोगों की पहचान के लिए फीवर सर्वे कराया जा रहा है। संदिग्ध मरीजों की जांच की जा रही है।