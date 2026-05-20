बिहार में चुन-चुन कर अपराधियों को लंगड़ा कर रही पुलिस, तीसरे दिन समस्तीपुर में हाफ एनकाउंटर

Samastipur Encounter: इस बार समस्तीपुर में पुलिस ने एक कुख्यात का हाफ एनकाउंटर कर दिया है। बदमाश का नाम प्रिंस बताया जा रहा है। पुलिस की गोली लगने से प्रिंस घायल हो गया है और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Samastipur Encounter: बिहार पुलिस चुन-चुन कर लगातार अपराधियों का एनकाउंटर कर रही है। लगातार तीसरे दिन बिहार में एनकाउंटर हुआ है। इस बार समस्तीपुर में पुलिस ने एक कुख्यात का हाफ एनकाउंटर कर दिया है। बदमाश का नाम प्रिंस बताया जा रहा है। पुलिस की गोली लगने से प्रिंस घायल हो गया है और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि प्रिंस कुछ दिनों पहले उजियारपुर सराय रंजन और कल्याणपुर थाना इलाके में सीएसपी लूट और सड़क पर खुलेआम छिनतई के मामलों में शामिल था।

मंगलवार की रात उजियारपुर पुलिस को अपनी गुप्त सूचना मिली थी कि प्रिंस इलाके में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। पुलिस को प्रिंस का लोकेशन भगवानपुर देसवा गांव में एक हाईस्कूल के पास मिला था। सूचना के आधार पर पुलिस उसे पकड़ने के लिए वहां पहुंची थी। लेकिन की पुलिस के वाहन को देख बाइक से जा रहे प्रिंस ने अचानक पुलिस पर गोली चला दी। इसके बाद पुलिस ने भी मोर्चा संभाला। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली चलाई। पुलिस की गोली प्रिंस के पांव में लगी और वो जख्मी हो गया। पुलिस ने प्रिंस को इलाज के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल में भर्ती करवाया है।

48 घंटे में चौथा एनकाउंटर, लंगड़ा बन रहे अपराधी बिहार में 48 घंटे के अंदर यह चौथा एनकाउंटर हुआ है और अपराधी लंगड़ा बन गया है। पटना में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस दिन अहले सुबह गोपालपुर के उदयनी गांव के पास मुठभेड़ में कैश वैन से 27 लाख लूटने वाले अपराधी नीतीश कुमार के पैर में गोली लगी। जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

उसके तीन साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। मौके से पांच लाख नकद, चार खोखे, एक कट्टा और बाइक बरामद हुए हैं। घायल अपराधी का एनएमसीएच में इलाज चल रहा है। इस लूटकांड का मास्टरमाइंड नीतीश था। पुलिस ने लूट के पांच लाख बरामद कर लिए हैं। जबकि, लूट के पैसे से खरीदे दो आईफोन भी जब्त किए हैं।

पटना में बादल का एनकाउंटर इससे पहले सोमवार को भी पटना पुलिस ने राजधानी के ट्रांसपोर्टनगर में मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली मारी थी। पुलिस ने टीचर से लूट के एक आरोपी संदीप उर्फ बादल का अगमकुआं इलाके के ट्रांसपोर्टनगर में हाफ एनकाउंटर किया थ। दरअसल पुलिस को उसके यहां पर छिपे होने की सूचना मिली थी। जिसके बाद पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी थी। लेकिन पुलिस से बचने के लिए बादल ने पुलिस की टीम पर गोली चला दी थी। जिसके बाद मोर्चा संभालते हुए पुलिस ने उसके पैर में गोली मार दी थी। पुलिस ने इस मामले में प्रिंस नाम के एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया थ। इन अपराधियों ने 13 मई को लूटपाट का विरोध करने पर टीचर शंभू कुमार को गोली मार दी थी।