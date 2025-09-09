तीसरी क्लास की छात्रा से गैंगरेप; निजी स्कूल के हॉस्टल में रहती थी बच्ची, पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा

सासाराम में तीसरी कक्षा की छात्रा से गैंगरेप की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि छात्रा निजी विद्यालय के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती थी, जहां उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया है।

नालंदा की 13 वर्षीय छात्रा से इंद्रपुरी थाना क्षेत्र में गैंगरेप होने का मामला प्रकाश में आया है। बताया जाता है कि तीसरी कक्षा की छात्रा निजी विद्यालय के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती थी, जहां उसके साथ गैंगेरेप की घटना हुई। पुलिस ने पीड़िता की मेडिकल जांच सोमवार की रात सदर अस्पताल में करायी। वहीं इस मामले में पुलिस ने सात लोगों को हिरासत लिया। पूछताछ के बाद तीन लोगों को छोड़ दिया गया। अब भी चार हॉस्टल कर्मियों राजा कुमार, कल्लू कुमार, प्रियांशु व अमन से पूछताछ जारी है।

घटना के संबंध में बताया जाता है कि छात्रा अपने बुआ के पास एक निजी विद्यालय की हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती थी। उसकी बुआ उक्त निजी विद्यालय द्वारा संचालित सिलाई-कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र में काम करती है। डेहरी अनुमंडल के डीएसपी-1 अतुलेश झा ने बताया कि पीड़िता स्पष्ट नहीं बता रही है।