सासाराम के काली मंदिर से 15 लाख की 6 सोने की आंखें ले उड़े चोर, गांव में हड़कंप
रोहतास के पहलेजा गांव स्थित प्राचीन काली मंदिर से चोरों ने माता की मूर्तियों की छह सोने की आंखें चुरा लीं, जिनकी कीमत 15 लाख रुपये है। वारदात थाने से सिर्फ 2 किमी दूर हुई, जिससे ग्रामीणों में पुलिस के प्रति भारी आक्रोश है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी है।
Bihar News: रोहतास जिले के डेहरी मुफस्सिल थाना क्षेत्र में आस्था को झकझोर देने वाली एक घटना सामने आई है। यहाँ पहलेजा गांव के प्राचीन काली मंदिर में चोरों ने माता रानी की मूर्तियों से सोने की छह आंखें चुरा ली हैं। चोरी गई इन आंखों की वर्तमान बाजार कीमत करीब 15 लाख रुपये बताई जा रही है। ताज्जुब की बात यह है कि यह वारदात थाने से महज दो किलोमीटर की दूरी पर हुई, जिससे पुलिसिया गश्त की पोल खुल गई है।
पूजा करने पहुंचे तो उड़े होश
घटना का पता शनिवार सुबह तब चला जब ग्रामीण हमेशा की तरह पूजा-अर्चना करने मंदिर पहुंचे। गर्भगृह का नजारा देख लोग दंग रह गए। मंदिर परिसर में स्थापित सात पिंडियों में से छह की सोने की आंखें गायब थीं। देखते ही देखते यह खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई और मंदिर पर ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा। स्थानीय लोगों में पुलिस के खिलाफ गहरा गुस्सा है, क्योंकि थाने के इतने करीब होने के बावजूद चोर बेखौफ होकर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे गए।
15 लाख है चोरी हुए सोने की कीमत
ग्रामीणों ने बताया कि मंदिर काफी प्राचीन है और इन पिंडियों की स्थापना के समय ही सोने की आंखें लगवाई गई थीं। उस समय इनकी कीमत करीब 5 लाख रुपये थी, जो आज के सोने के भाव के हिसाब से 15 लाख रुपये तक पहुंच चुकी है। ग्रामीणों का साफ आरोप है कि पुलिस अगर इलाके में रात को गश्त करती, तो शायद कलयुगी चोरों की इतनी हिम्मत नहीं बढ़ती। इस मंदिर के इतिहास में यह चोरी की पहली बड़ी घटना है।
सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस
घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष नीतेश कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मंदिर और आसपास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकालनी शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है और जल्द ही चोरों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। फिलहाल, गांव में इस घटना को लेकर तनाव और दुख का माहौल है।