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सासाराम के काली मंदिर से 15 लाख की 6 सोने की आंखें ले उड़े चोर, गांव में हड़कंप

Apr 12, 2026 10:26 am ISTJayendra Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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रोहतास के पहलेजा गांव स्थित प्राचीन काली मंदिर से चोरों ने माता की मूर्तियों की छह सोने की आंखें चुरा लीं, जिनकी कीमत 15 लाख रुपये है। वारदात थाने से सिर्फ 2 किमी दूर हुई, जिससे ग्रामीणों में पुलिस के प्रति भारी आक्रोश है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी है।

सासाराम के काली मंदिर से 15 लाख की 6 सोने की आंखें ले उड़े चोर, गांव में हड़कंप

Bihar News: रोहतास जिले के डेहरी मुफस्सिल थाना क्षेत्र में आस्था को झकझोर देने वाली एक घटना सामने आई है। यहाँ पहलेजा गांव के प्राचीन काली मंदिर में चोरों ने माता रानी की मूर्तियों से सोने की छह आंखें चुरा ली हैं। चोरी गई इन आंखों की वर्तमान बाजार कीमत करीब 15 लाख रुपये बताई जा रही है। ताज्जुब की बात यह है कि यह वारदात थाने से महज दो किलोमीटर की दूरी पर हुई, जिससे पुलिसिया गश्त की पोल खुल गई है।

पूजा करने पहुंचे तो उड़े होश

घटना का पता शनिवार सुबह तब चला जब ग्रामीण हमेशा की तरह पूजा-अर्चना करने मंदिर पहुंचे। गर्भगृह का नजारा देख लोग दंग रह गए। मंदिर परिसर में स्थापित सात पिंडियों में से छह की सोने की आंखें गायब थीं। देखते ही देखते यह खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई और मंदिर पर ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा। स्थानीय लोगों में पुलिस के खिलाफ गहरा गुस्सा है, क्योंकि थाने के इतने करीब होने के बावजूद चोर बेखौफ होकर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे गए।

15 लाख है चोरी हुए सोने की कीमत

ग्रामीणों ने बताया कि मंदिर काफी प्राचीन है और इन पिंडियों की स्थापना के समय ही सोने की आंखें लगवाई गई थीं। उस समय इनकी कीमत करीब 5 लाख रुपये थी, जो आज के सोने के भाव के हिसाब से 15 लाख रुपये तक पहुंच चुकी है। ग्रामीणों का साफ आरोप है कि पुलिस अगर इलाके में रात को गश्त करती, तो शायद कलयुगी चोरों की इतनी हिम्मत नहीं बढ़ती। इस मंदिर के इतिहास में यह चोरी की पहली बड़ी घटना है।

सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष नीतेश कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मंदिर और आसपास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकालनी शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है और जल्द ही चोरों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। फिलहाल, गांव में इस घटना को लेकर तनाव और दुख का माहौल है।

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Jayendra Pandey

लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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