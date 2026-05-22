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Video: बिहार में चोरों का फिल्मी अंदाज, स्पेशल लाइट लगी स्कॉर्पियो से 6 बकरियां उठा ले गए

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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सीवान के बलऊं गांव में अज्ञात चोरों ने स्कॉर्पियो वाहन से बकरी चोरी की घटना को अंजाम दिया। घटना को लेकर गांव में दहशत और आक्रोश का माहौल बना हुआ है।

बिहार के सीवान से चोरी की एक ऐसी वारदात सामने आई है जो सनसनी का विषय बनी है। वारदात छोटी है पर चोरी का अंदाज फिल्मों वाला है। महाराजगंज थाना क्षेत्र के बलऊं गांव में अज्ञात चोरों ने स्कॉर्पियो वाहन से बकरी चोरी की घटना को अंजाम दिया। गाड़ी पर पुलिस या अन्य पदाधिकारी की लाइट भी लगी थी। घटना को लेकर गांव में दहशत और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। पूरी घटना एक मकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।

ग्रामीणों के अनुसार, चोर पूरे गांव से कुल 6 बकरियां और एक बोका चोरी कर ले गए। पीड़ितों में दिसंबर प्रसाद की दो बकरियां, माहातम प्रसाद की दो बकरियां तथा ईदरीश मियां की दो बकरियां शामिल हैं। ग्रामीणों ने बताया कि देर रात एक संदिग्ध स्कॉर्पियो गांव के आसपास देखी गई थी, जिसके बाद सुबह चोरी की जानकारी मिली। घटना की सूचना मिलने के बाद पीड़ित परिवारों ने पुलिस से मामले की जांच कर चोरी गई बकरियों की बरामदगी की मांग की है। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। वहीं, लोगों ने रात में पुलिस गश्ती बढ़ाने की मांग की है।

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गांव के लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार की देर रात एक स्कॉर्पियो गांव में दाखिल हुई। कार पर वीआईपी गाड़ियों पर लगने वाली बत्ती जल रही थी। इसे देखकर ग्रामीण भ्रमित हो गए कि कोई अधिकारी होंगे। लोगों को पुलिस के आने का अंदेशा हुआ। इसी वजह से किसी ने गाड़ी में सवार लोगों को रोकने-टोकने से परहेज किया। गांव की सड़क से आगे बढ़ती हुई गाड़ी एक सुनसान इलाके में जाकर एक घर के पास रुक गई। सभी लोग सो चुके थे। इसी दौरान वाहन में सवार चोर बाहर निकले और बेहद शातिर तरीके से घर के बाहर बरामदे और झोपड़ियों में बंधी बकरियों को खोलकर गाड़ी में लादने लगे। चोरी की वारदात को अंजाम देकर चोर कुछ ही मिनटों में मौके से फरार हो गए। लेकिन, उनकी पूरी करतूत वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

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गांव के लोगों ने स्थानीय पुलिस से इसकी शिकायत की है। पुलिस सीसीटीवी वीडियो के आधार पर शातिर चोरों की तलाश में जुट गई है। वीडियो में गाड़ी का नंबर भी दिख रहा है लेकिन, वह नंबर प्लेट फर्जी है। ग्रामीण ने बताया कि स्कॉर्पियो पर लगा नंबर एक ट्रैक्टर का है। पुलिस छानबीन में जुट गई है।

(सीवान से नीरज पाठक की रिपोर्ट)

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लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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