Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsthieves stole crown worth 51 lakh belonging to Durga maa of Thawe Gopalganj Bihar
भगवान को भी नहीं छोड़ा; थावे वाली मां का 51लाख का मुकुट उड़ा ले गए चोर, लॉकर तोड़ा, दानपेटी गायब

भगवान को भी नहीं छोड़ा; थावे वाली मां का 51लाख का मुकुट उड़ा ले गए चोर, लॉकर तोड़ा, दानपेटी गायब

संक्षेप:

झारखंड के एक व्यवसायी ने मां थावेवाली को 251 ग्राम वजन का करीब 51 लाख रुपये मूल्य का सोने का मुकुट अर्पित किया था। गुरुवार की सुबह पूजा-अर्चना के लिए पहुंचे पुजारियों और श्रद्धालुओं ने जब मंदिर के अंदर सामान बिखरा और आभूषण गायब देखे तो हड़कंप मच गया।

Dec 18, 2025 10:25 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, गोपालगंज
share Share
Follow Us on

बिहार के गोपालगंज स्थित प्रसिद्ध थावे दुर्गा मंदिर में चोरों ने उत्पात मचाया। गर्भगृह के अंदर घुसकर मां दुर्गा की प्रतिमा से सोना-चांदी के मुकुट, हार समेत अन्य कीमती आभूषण चुरा लिए। चोरों ने मंदिर परिसर में बने लॉकर को भी तोड़ कर वारदात को अंजाम दिया। चोर दानपेटी भी उठा ले गए। मंदिर की सुरक्षा में सेंध लगने से भक्तों में काफी रोष है। हाई सिक्योरिटी वाले मंदिर में चोरी की घटना से लोग हतप्रभ हैं। चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गयी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गौरतलब है पिछले वर्ष झारखंड के एक व्यवसायी ने मां थावेवाली को 251 ग्राम वजन का करीब 51 लाख रुपये मूल्य का सोने का मुकुट अर्पित किया था। गुरुवार की सुबह पूजा-अर्चना के लिए पहुंचे पुजारियों और श्रद्धालुओं ने जब मंदिर के अंदर सामान बिखरा और आभूषण गायब देखे तो हड़कंप मच गया। इसकी सूचना तत्काल थावे थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मंदिर परिसर का निरीक्षण किया।

ये भी पढ़ें:बेटे के लव मैरिज से नाराज दादी ने पोते को बेचा, खरीदने वाला डॉक्टर फरार

पुलिस मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है। वारदात से श्रद्धालुओं में रोष और चिंता का माहौल है। जानकारी के मुताबिक सीढ़ी और रस्सी के सहारे चोर मंदिर में घुस गए कटर से ताला काट दिया। इस दौरान वहां तैनात सुरक्षा कर्मी सोते रहे। सीसीटीवी में दिख रहा है कि चोर दानपेटी और मां के जेवर ले जा रहे हैं। उस समय कोई भी सुरक्षा कर्मी वहां नहीं दिखा। गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित ने मंदिर पहुंचकर जांच की। उन्होंने कहा कि वहां तैनात गार्ड और सुरक्षा कर्मियों की भूमिका की जांच की जा रही है।

गोपालगंज के सांसद आलोक कुमार सुमन ने इसे सुरक्षा में चूक बताया है। कहा है कि गंभीरता के साथ जांच होनी चाहिए। जो गहने चोर ले गए हैं उनकी बरामदगी होना जरूरी है। मां के मंदिर की सुरक्षा दुरुस्त होना चाहिए।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News Bihar Crime News Bihar News In Hindi अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।