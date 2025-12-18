भगवान को भी नहीं छोड़ा; थावे वाली मां का 51लाख का मुकुट उड़ा ले गए चोर, लॉकर तोड़ा, दानपेटी गायब

संक्षेप: झारखंड के एक व्यवसायी ने मां थावेवाली को 251 ग्राम वजन का करीब 51 लाख रुपये मूल्य का सोने का मुकुट अर्पित किया था। गुरुवार की सुबह पूजा-अर्चना के लिए पहुंचे पुजारियों और श्रद्धालुओं ने जब मंदिर के अंदर सामान बिखरा और आभूषण गायब देखे तो हड़कंप मच गया।

बिहार के गोपालगंज स्थित प्रसिद्ध थावे दुर्गा मंदिर में चोरों ने उत्पात मचाया। गर्भगृह के अंदर घुसकर मां दुर्गा की प्रतिमा से सोना-चांदी के मुकुट, हार समेत अन्य कीमती आभूषण चुरा लिए। चोरों ने मंदिर परिसर में बने लॉकर को भी तोड़ कर वारदात को अंजाम दिया। चोर दानपेटी भी उठा ले गए। मंदिर की सुरक्षा में सेंध लगने से भक्तों में काफी रोष है। हाई सिक्योरिटी वाले मंदिर में चोरी की घटना से लोग हतप्रभ हैं। चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गयी है।

गौरतलब है पिछले वर्ष झारखंड के एक व्यवसायी ने मां थावेवाली को 251 ग्राम वजन का करीब 51 लाख रुपये मूल्य का सोने का मुकुट अर्पित किया था। गुरुवार की सुबह पूजा-अर्चना के लिए पहुंचे पुजारियों और श्रद्धालुओं ने जब मंदिर के अंदर सामान बिखरा और आभूषण गायब देखे तो हड़कंप मच गया। इसकी सूचना तत्काल थावे थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मंदिर परिसर का निरीक्षण किया।

पुलिस मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है। वारदात से श्रद्धालुओं में रोष और चिंता का माहौल है। जानकारी के मुताबिक सीढ़ी और रस्सी के सहारे चोर मंदिर में घुस गए कटर से ताला काट दिया। इस दौरान वहां तैनात सुरक्षा कर्मी सोते रहे। सीसीटीवी में दिख रहा है कि चोर दानपेटी और मां के जेवर ले जा रहे हैं। उस समय कोई भी सुरक्षा कर्मी वहां नहीं दिखा। गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित ने मंदिर पहुंचकर जांच की। उन्होंने कहा कि वहां तैनात गार्ड और सुरक्षा कर्मियों की भूमिका की जांच की जा रही है।