पटना-गया रेलवे ट्रैक पर चोर उड़ा ले गए 25 केवी ओवरहेड लाइन के तार, गंगा दामोदर एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों के पहिए थमे
पटना-गया रेलखंड पर रात के अंधेरे में चोरों ने 25 हजार वाट (25 केवी) की हाईवोल्टेज बिजली लाइन के तार काट दिए। चोरों की इस करतूत से गंगा दमादोर एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। इस रेलखंड पर 3 घंटे से ज्यादा समय तक आवागमन बाधित रहा।
बिहार में पटना-गया रेलखंड पर चोरों ने गजब दुस्साहस करते हुए 25 केवी (25 हजार वोल्ट क्षमता) के ओवरहेड वायर काट दिए। इससे गंगा दमोदर और पलामू एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों के पहिए थम गए। इस रूट पर करीब 3 घंटे से ज्यादा समय तक ट्रेनों का आवागमन ठप रहा। इससे रेल यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस वाकये के बाद रेलवे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। रेलवे की टीम मौके पर पहुंची और टूटे तार की मरम्मत कर ट्रेनों का आवागमन फिर से चालू किया गया।
जानकारी के अनुसार, ओवरहेड तार चोरी की घटना गुरुवार तड़के करीब 3 बजे जहानाबाद के ऊंटा मदारपुर रेलवे गुमटी के पास हुई। चोरों ने 25 हजार वोल्ट के करंट वाले तार को काट दिया। सूचना मिलते ही डाउन लाइन से गुजरने वाली ट्रेनों को विभिन्न स्टेशनों पर रोक दिया गया। इसके बाद सिंगल लाइन से आवागमन किया गया, जिससे कई एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें लेट हो गईं।
ये ट्रेनें हुईं लेट
पटना-गया रेलखंड पर ओवरहेड तार की चोरी से कई ट्रेनों को विभिन्न स्टेशन पर रोका गया। इससे धनबाद-पटना गंगा दामोदर एक्सप्रेस सवा दो घंटे लेट हुई। हटिया इस्लामपुर एक्सप्रेस 2 घंटे और पलामू एक्सप्रेस 2 घंटे 7 मिनट की देरी से चली। गया से पटना जाने वाली दो पैसेंजर मेमू ट्रेनें भी देरी से जहानाबाद स्टेशन पहुंचीं। इन ट्रेनों को बेलागंज, मखदुमपुर और टेहटा स्टेशनों पर रोका गया।
रेलवे क्या बोला
ईस्ट सेंट्रल रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने कहा कि चोरों ने गुरुवार सुबह लगभग 3 बजकर 5 मिनट पर गया-पटना रूट पर टेहटा एवं जहानाबाद स्टेशन के बीच 25000 वोल्ट का OHE तार काट दिया। टूटे तार की लंबाई लगभग 100 मीटर थी। इससे ट्रेन सेवाएं बाधित हो गईं। डाउन लाइन पर आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो गया। ट्रेनों को सिंगल लाइन वर्किंग के तहत चलाया गया।
6 बजे बाद ठीक हुई लाइन
उन्होंने कहा कि सूचना मिलते ही रेलवे के कर्मी मरम्मत कार्य में जुट गए। ओवहरहेड लाइन को जोड़कर उसे सुबह 6 बजकर 26 मिनट पर फिट घोषित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने चोरी किया माल बरामद कर दिया है। चोरों को पकड़ने के लिए जांच शुरू कर दी गई है।
(एजेंसी इनपुट के साथ)
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।