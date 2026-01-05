Hindustan Hindi News
राम-जानकी और लक्ष्मण की अष्टधातु की मूर्ति ले गए चोर, बिहार के मंदिर में करोड़ों की चोरी

राम-जानकी और लक्ष्मण की अष्टधातु की मूर्ति ले गए चोर, बिहार के मंदिर में करोड़ों की चोरी

संक्षेप:

सीसीटीवी डिस्क सहित अन्य सामग्री भी चोरों ने चुराए हैं। सोमवार की सुबह मंदिर की सफाई करने पुजारी पहुंचे तो सब कुछ गायब मिला। यह मूर्तियां 100 साल पुरानी अष्टधातु की बताई जा रही हैं। इन मूर्तियों की कीमत करोड़ों में आंकी गई है।

Jan 05, 2026 09:42 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, छपरा
बिहार के गोपालगंज जिले में कुछ समय थावे मंदिर में हुई चोरी काफी चर्चा में रही थी। अब छपरा में चोरों ने मंदिर में हाथ साफ किया है। यहां मशरक थाना गेट के करीब स्थित पौराणिक राम-जानकी-शिव मंदिर से रविवार की रात गेट का ताला तोड़ कर चोर राम-जानकी और लक्ष्मण की अष्टधातु की मूर्तियां ले भागे।

सीसीटीवी डिस्क सहित अन्य सामग्री भी चोरों ने चुराए हैं। सोमवार की सुबह मंदिर की सफाई करने पुजारी पहुंचे तो सब कुछ गायब मिला। यह मूर्तियां 100 साल पुरानी अष्टधातु की बताई जा रही हैं। इन मूर्तियों की कीमत करोड़ों में आंकी गई है। हालांकि. पुलिस इसकी जांच में जुटी है। डॉग स्क्वायड की टीम भी पहुंची है।

