राम-जानकी और लक्ष्मण की अष्टधातु की मूर्ति ले गए चोर, बिहार के मंदिर में करोड़ों की चोरी
सीसीटीवी डिस्क सहित अन्य सामग्री भी चोरों ने चुराए हैं। सोमवार की सुबह मंदिर की सफाई करने पुजारी पहुंचे तो सब कुछ गायब मिला। यह मूर्तियां 100 साल पुरानी अष्टधातु की बताई जा रही हैं। इन मूर्तियों की कीमत करोड़ों में आंकी गई है।
Jan 05, 2026 09:42 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, छपरा
बिहार के गोपालगंज जिले में कुछ समय थावे मंदिर में हुई चोरी काफी चर्चा में रही थी। अब छपरा में चोरों ने मंदिर में हाथ साफ किया है। यहां मशरक थाना गेट के करीब स्थित पौराणिक राम-जानकी-शिव मंदिर से रविवार की रात गेट का ताला तोड़ कर चोर राम-जानकी और लक्ष्मण की अष्टधातु की मूर्तियां ले भागे।
सीसीटीवी डिस्क सहित अन्य सामग्री भी चोरों ने चुराए हैं। सोमवार की सुबह मंदिर की सफाई करने पुजारी पहुंचे तो सब कुछ गायब मिला। यह मूर्तियां 100 साल पुरानी अष्टधातु की बताई जा रही हैं। इन मूर्तियों की कीमत करोड़ों में आंकी गई है। हालांकि. पुलिस इसकी जांच में जुटी है। डॉग स्क्वायड की टीम भी पहुंची है।
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
