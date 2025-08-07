Thieves came from scorpio and run away with atm machine in bihar muzaffarpur काले रंग की स्कॉर्पियो से आए और ATM मशीन उखाड़ ले गए चोर, बिहार में कांड, Bihar Hindi News - Hindustan
Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, मुजफ्फरपुरThu, 7 Aug 2025 02:02 PM
बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बेखौफ चोर ATM मशीन काट कर ले गए। जिले के तुर्की थाना क्षेत्र अंतर्गत कुढ़नी ब्लॉक गेट के सामने स्थित इंडिया वन बैंक के एटीएम को उखाड़ कर चोर ले गए। एटीएम में 3.3 लाख कैश होने की चर्चा है, हालांकि कितनी कैश की चोरी हुई है इसकी आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है। बुधवार देर रात की घटना की सूचना पुलिस को तब मिली जब स्थानीय दुकानदारों ने मार्केट में अपनी दुकान खोलने पहुंचे। जिसके बाद तुर्की थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। डॉग स्काउड और एफएसएल की टीम सुराग ढूंढ़ रही है।

ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बदमाश काले रंग की स्कॉर्पियो से आए थे और गैस कटर जैसे किसी औजार से एटीएम काटकर ले गए। बैंक से यह पता लगाया जा रहा है कि एटीएम में कितनी राशि मौजूद थी। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं, ताकि बदमाशों की पहचान की जा सके। ग्रामीण एसपी ने बताया है कि संदेह है कि संगठित गिरोह दने घटना को अंजाम दिया है। छानबीन में एसआईटी जुटी हुई है।

17 मार्च को भी हुई थी इसी तरह की वारदात

इससे पहले बीते 17 मार्च को मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के बीबीगंज स्थित आरके टावर में आई डी बी आई बैंक के एटीएम को चोरों ने काट दिया था। गैस कटर से कैश बॉक्स काटने के प्रयास में एटीएम में आग लग गई थी। इस घटना में 4,33,400 रुपये नकदी, एटीएम रूम और एसी जलकर राख हो गए थे। इस वारदात में भी काले रंग की स्कॉर्पियो से पहुंचे पांच अपराधियों ने रात 3:15 बजे से 3:40 बजे के बीच पूरी वारदात को अंजाम दिया था। इसमें हरियाणा के गैंग की संलिप्तता सामने आयी थी।

