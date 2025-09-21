thief stole 17 lakh rupees in daylight from bihar gramin bank jahanabad बिहार के बैंक में दिनदहाड़े चोरी, कैशियर के केबिन से लाखों रुपये उठा ले गए चोर, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar Newsthief stole 17 lakh rupees in daylight from bihar gramin bank jahanabad

बिहार के बैंक में दिनदहाड़े चोरी, कैशियर के केबिन से लाखों रुपये उठा ले गए चोर

दोपहर करीब 12:45 पर तीन संदिग्ध युवक बैंक में आए तथा कैश काउंटर की रेकी करने लगे। इसी बीच जब कैशियर अपने केबिन से निकलकर लिंक के संबंध में आईटी सेल से बात कर रहे थे, चोर रुपये से भरा थैला लेकर भाग निकले।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, निज संवाददाता, करपी, जहानाबादSun, 21 Sep 2025 05:56 PM
बिहार के जहानाबाद जिले में एक बैंक से दिनदहाड़े लाखों रुपये की चोरी हो गई है। करपी में स्थानीय थाना मुख्यालय स्थित बिहार ग्रामीण बैंक से चोर शनिवार की दोपहर 1:27 बजे रुपये से भरा बैग लेकर फरार हो गया। बैंक कैशियर शशांक शिवम ने बताया कि बैग में 17 लाख 66 हजार 840 रुपये रखे हुए थे। बैंक का लिंक फेल हो गया था। शशांक शिवम ने बताया कि कैशियर कैश केबिन में बैग में रखे पैसों को छोड़कर बगल में जाकर औरंगाबाद आईटी सेल से लिक के संबंध में बात कर रहे थे। कैश केबिन में सिर्फ छिटकिली लगा हुआ था। इसी बीच मौका देखकर चोर कैश केबिन में घुसकर पैसों से भरा थैला लेकर फरार हो गए। कैशियर जब वापस कैश केबिन में आए तो चोरी की घटना की जानकारी हुई। इसके बाद उन्होंने इसकी सूचना शाखा प्रबंधक को दी।

शाखा प्रबंधक रामबली प्रसाद घटना के समय अरवल जिला मुख्यालय किसी काम से गए हुए थे। शाखा प्रबंधक ने बताया कि शनिवार को 12:45 पर तीन संदिग्ध युवक बैंक में आए तथा कैश काउंटर की रेकी करने लगे। इसी बीच जब कैशियर अपने केबिन से निकलकर लिंक के संबंध में आईटी सेल से बात कर रहे थे, चोर रुपये से भरा थैला लेकर भाग निकले। शाखा प्रबंधक ने बताया कि शनिवार को ही बाहर से कैश बैंक में आया था। शेष राशि पहले की थी। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार तीन संदिग्ध बैंक में देखे गए, जिन्होंने 1:27 पर घटना को अंजाम दिया।

15 मिनट बाद जब कैशियर अपने केबिन में आए तो चोरी की घटना की जानकारी मिली। इसी वक्त रुपये गिनने वाली मशीन को ठीक करने के लिए मैकेनिक आए हुए थे। घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष धीरज कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक रोहित कुमार सिंह पुलिस बल के साथ बैंक में पहुंचे तथा मामले की जांच की। थानाध्यक्ष के द्वारा सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। थानाध्यक्ष ने बताया कि बैंक से रुपए चोरी होने के बाद सूचना मिली है। मामले की जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों का पता लगाया जा रहा है।

