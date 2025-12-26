Hindustan Hindi News
चोर मचाए शोर; नीतीश के मंत्री रामकृपाल ने खाद तस्करी के आरोप पर आरजेडी को लताड़ा

संक्षेप:

आरजेडी ने वीडियो जारी कर बिहार में खाद तस्करी का पुलिस की देखरेख में आरोप लगाया है। साथ ही कृषि मंत्री रामकृपाल यादव को घेरा है। जिस पर पलटवार करते हुए उन्होने कहा कि राजद खुद चोर और भ्रष्टाचारी है, जो इस मुद्दे पर शोर मचा रही है। 

Dec 26, 2025 05:06 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार में खाद की तस्करी का वीडियो दिखाकर आरजेडी ने नीतीश सरकार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव पर निशाना साधा है। राजद की ओर जारी किए गए वीडियो में खाद की बोरियों की तस्करी दिखाई जा रही है। और लिखा लिखा है कि बिहार के किसानों के हिस्से की खाद /उर्वरक की बेरोकटोक, बेधड़क चल रही है बिहार नेपाल सीमा पर तस्करी! भाजपा नीतीश सरकार, कृषि मंत्री राम कृपाल यादव, कृषि मंत्रालय और पुलिस-प्रशासन, सभी की इसमें है मिलीभगत है!

वहीं इस मामले पर कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने करारा जवाब दिया है। उन्होने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल (राजद) खुद चोर और भ्रष्टाचारी है, और वही इस मुद्दे पर शोर मचा रहे हैं। उन्होंने चुनौती दी कि राजद यदि यह आरोप साबित कर देता है, कि उनके संरक्षण में यह सब हो रहा है, तो वह अपने पद से इस्तीफा दे देंगे।

उन्होंने कहा कि कृषि मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण विभाग मुख्यमंत्री ने मुझे सौंपा है, और मैं अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा हूं। रामकृपाल ने यह भी बताया कि उन्होंने अधिकारियों को छापेमारी करने और कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिसके परिणामस्वरूप 86 स्थानों पर गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।

उन्होंने यह भी बताया कि किसानों की शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए एक विशेष शिकायत कोषांग (हेल्पलाइन/शिकायत सेल) का गठन किया गया है। किसान वहां फोन कर या शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिस पर तुरंत जांच कर कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई दुकानदार तय मूल्य से अधिक कीमत वसूलता है या खाद की जमाखोरी करता पाया गया, तो उसके खिलाफ लाइसेंस रद्द करने से लेकर आपराधिक मुकदमा तक दर्ज किया जाएगा।