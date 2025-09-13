They will cool down in four days if you have guts then send them to jail Prashant Kishor challenges Sanjay Jaiswal चार दिन में ठंडे हो जाएंगे, दम है तो जेल भेजकर दिखाए; प्रशांत किशोर का संजय जायसवाल को चैलेंज, Bihar Hindi News - Hindustan
जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बीजेपी सांसद और बिहार भाजपा के पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल को चैलेंज देते हुए कहा कि अगर दम है, तो वे उन्हें जेल भेजकर दिखाएं। इनके बड़े भाई दिलीप जायसवाल भी उछल रहे थे, अब वो भी हाथ जोड़ रहे हैं। ऐसे ही ये भी 4 दिन में ठंडा हो जाएंगे।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, आराSat, 13 Sep 2025 09:34 PM
बिहार चुनाव की तैयारियों की बीच जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर और बीजेपी नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है। पहले बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय के बाद अब उनके निशाने के पर बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय जायसवाल आ गए हैं। भोजपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान पीके ने जायसवाल को चैलेंज दे दिया।

उन्होने कहा कि ‘गीदड़ की जब मौत आती है, तो शहर की चरफ भागता है। इनके बड़े भाई दिलीप जायसवाल भी उछल रहे थे, अब वो भी हाथ जोड़ रहे हैं। ऐसे ही ये भी 4 दिन में ठंडा हो जाएंगे। हाथ तो मार लेने दीजिए, जितना उछलना है, उछल लें। संजय जायसवाल को चैलेंज देते हुए पीके ने कहा कि सात जन्म लगेंगे, अगर वो हमको जेल भिजवाएंगे। बिहार और दिल्ली में जायसवाल की सरकार है, दम है तो जेल भेजकर दिखा लें’।

प्रशांत किशोर ने बीजेपी सांसद पर तेल चोरी का आरोप लगाया है। उन्होने कहा कि वो पेट्रोल चोरी करते हैं, अपने धंधे के लिए 10 साल तक फ्लाईओवर नहीं बनने दिए। ये बात बेतिया की जनता कह रही है। हम पर केस कर दो हटने वाले नहीं है। पीके ने नगर निगम में जाली बिल बनाने का आरोप मढ़ते हुए कहा कि बेतिया के तमाम पेट्रोल पंप ऑनर्स ने नगर निगम में शिकायत की। बकायादा प्रोसिडिंग में लिखा कि संजय जायसवाल के पेट्रोल पंप से नगर निगम और सरकारी गाड़ियों में जो तेल भराया जाता है। 10 लीटर तेल का बिल 20 लीटर के बराबर बनता है। हम तो यही है, दम हो, तो हमको जेल भिजवा दो।

आपको बता दें इससे पहले भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर को कानूनी नोटिस भेजा है। उन्होंने कहा है कि 15 दिनों का मैंने उन्हें समय दिया है। या तो वह अपने कथन का सबूत दें या फिर सार्वजनिक रूप से मुझसे माफी मांगें। ऐसा नहीं करने पर मैं उनपर मुकदमा दायर कर उन्हें जेल भिजवा कर ही रहूंगा। उन्होंने सोमवार को एक्स पर आरोप लगाया है कि प्रशांत किशोर अकेला व्यक्ति हैं, जिन्होंने राजनीति का सफल व्यवसायीकरण किया है। चंपारण में उन्होंने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया कि मैंने छावनी के रेलेवे ओवरब्रिज का एलाइनमेंट एक पेट्रोल पंप के लिए बदलवा दिया।

उन्होने कहा कि मैं किसी राजनीतिक धंधेबाज के झूठे आरोपों से पीछे हटने वाला व्यक्ति नहीं हूं। इसीलिए मैंने उनके ऊपर वकालतन नोटिस जारी किया है। बेतिया की जनता जानती है कि वर्तमान में जो रास्ता है, वही राष्ट्रीय राजमार्ग था और उसके बीच में ही पुल बना है।