बिहार में सफाया हो गया, फिर भी अड़े हैं; रविशंकर प्रसाद ने SIR पर कांग्रेस को लताड़ा

संक्षेप: लोकसभा में एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे पर पूर्व मंत्री और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होने कहा कि बिहार में इतनी बड़ी हार हुई। उसके बावजूद कांग्रेस एसआईआर पर अड़ी है, कुछ शर्म करे।

लोकसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर खूब हंगामा हुआ। विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसद अपने-अपने स्थानों से उठकर जोर-जोर से नारे लगाने लगे उन्होंने इस मुद्दे पर तत्काल बहस की मांग की। इस बीच पटना साहिब से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होने कहा कि बिहार में इतनी बड़ी हार हुई। उसके बावजूद कांग्रेस एसआईआर पर अड़ी है, कुछ शर्म करे।

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बिहार में विपक्ष की इतनी बड़ी हार हुई। किसी भी एक वोटर ने शिकायत नहीं की, कि हमारा नाम गलत कटा या हमको वोट देने नहीं दिया गया। कांग्रेस कुछ तो शर्म करे, इतनी बड़ी हार हुई है, फिर भी यहां खड़े हो। चुनाव आयोग ईमानदारी से काम कर रहा है। बिहार में किसी बीएलओ ने कहा कि हम पर दबाव पड़ रहा है। बिहार में किसी बीएलओ ने सुसाइड किया क्या? तो ये कहानी कहां से आ रही है।