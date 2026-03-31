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सीने पर हाथ लगाया, कपड़े फाड़े और...बिहार के नालंदा में सरेराह महिला से हैवानियत; थाने में केस

Mar 31, 2026 12:33 pm ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, नालंदा
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महिला ने आगे बताया है, 'तीनों ने मुझे पकड़ लिया। इसके बाद इज्जत लूटने के इरादे से मुझे जमीन पर पटक दिया गय। महालू महतो ने मेरे सीने पर हाथ लगाया और जबरदस्ती करने लगा।

सीने पर हाथ लगाया, कपड़े फाड़े और...बिहार के नालंदा में सरेराह महिला से हैवानियत; थाने में केस

बिहार के नालंदा जिले में एक महिला के साथ सरेराह हैवानियत की घटना सामने आई है। सोशल मीडिया पर कथित तौर से इस हैवानियत का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। इस वायरल वीडियो की पुष्टि 'लाइव हिन्दुस्तान डॉट कॉम' नहीं करता है। इस वायरल वीडियो में महिला बेबस और लाचार नजर आ रही है और कुछ लोग महिला के साथ बदसलूकी की सीमा लांघते नजर आ रहे हैं। महिला ने थाने में केस दर्ज कराई है और अपने साथ हुई हैवानियत को बयां किया है।

कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, महिला ने एफआईआर में कहा है कि वो 26 मार्च की शाम 6-7 के बीच राशन का सामान लाने के लिए गांव के ही एक दुकान पर गई थीं। महिला का आरोप है कि इस दौरान गांव के ही अशोक यादव, महालू महतो और रविकांत कुमार दुकान पर पहुंचे। महिला ने आगे बताया है, ‘तीनों ने मुझे पकड़ लिया। इसके बाद इज्जत लूटने के इरादे से मुझे जमीन पर पटक दिया गय। महालू महतो ने मेरे सीने पर हाथ लगाया और जबरदस्ती करने लगा। जिससे मेरे कपड़े फट गए। मैं अर्घनग्रन हो गई। अशोक यादव भी इनके साथ था। शोर मचाने पर गांव के लोग वहां पहुंचे और उन्होंने मेरी जान बचाई।’

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जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है उसके कुल तीन क्लिप हैं जो करीब 42 सेकेंड के हैं। इस वीडियो में कुछ लोगों द्वारा महिला से जबरदस्ती करते देखा जा सकता है। इस दौरान महिलाा चीख रही है और यह लोग उसे गालियां भी दे रहे हैं। घटना को लेकर मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि महिला के पति रोजगार के सिलसिले में महाराष्ट्र के नासिक में रहते हैं। महिला अपने सास-ससुर के साथ नूरसराय थाना इलाके के एक गांव में रहती हैं। घटना के अगले दिन महिला ने थाने में केस दर्ज कराया था।

बहरहाल इस मामले में पुलिस ने कड़ा ऐक्शन लिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस टीम ने गांव में छापेमारी कर 2 आरोपियों को पकड़ लिया है। कहा जा रहा है कि पुलिस ने अशोक यादव और नवनीत कुमार नरोत्तम को अभी तक अरेस्ट किया है। पुलिस अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए कानूनी कार्रवाई में जुटी है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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