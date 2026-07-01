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मां को बेच दिया, एक साल कैद रही बच्ची आजाद हुई तो बोली; बिहार में बड़ा कांड

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, सुपौल
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बिहार के सुपौल जिले में एक बच्ची ने दावा किया है कि उसकी मां को बेचा गया है। दावा यह भी है कि वो बच्ची खुद करीब 1 साल तक कमरे में कैद थी। बच्ची की बड़ी बहन किसी तरह बाहर निकली थी और उसने ही पुलिस की मदद से उसे आजाद करवाया है। 

मां को बेच दिया, एक साल कैद रही बच्ची आजाद हुई तो बोली; बिहार में बड़ा कांड

बिहार के सुपौल जिले में मानव तस्करी की आशंका से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पुलिस के साथ-साथ पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। शहर के कृष्णापुरी मोहल्ला स्थित एक किराये के मकान से मंगलवार को नौ वर्षीय बच्ची को पुलिस ने बरामद किया। बच्ची का दावा है कि उसे करीब एक साल से कमरे में बंद कर रखा गया था और उसकी मां को कहीं बेच दिया गया है। हालांकि इस सनसनीखेज दावे की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी। बच्ची की बड़ी बहन किसी तरह कैद से निकल भागी और एक दुकानदार के मोबाइल से अपने परिजनों को फोन कर मदद मांगी तो मामले का खुलासा हुआ। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे। इसके बाद कृष्णापुरी स्थित मकान में छोटी बहन के बंद होने की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पिपरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन मकान में ताला लगा मिला। करीब दो घंटे बाद वहां रहने वाली महिला पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने घर खुलवाया और अंदर से बच्ची को बाहर निकाला।

बरामद बच्ची की आंख के नीचे और पीठ पर चोट के गहरे निशान मिले हैं। बच्ची ने पुलिस और परिजनों के सामने बताया कि लगभग एक साल पहले उसे, उसकी मां और बड़ी बहन को यहां लाया गया था। उसका कहना है कि चार-पांच दिन बाद उसकी मां को कहीं ले जाया गया और फिर वह कभी वापस नहीं लौटी। बच्ची ने आरोप लगाया कि उसकी मां को बेच दिया गया। दूसरी ओर, मकान में रहने वाली महिला ने पुलिस को बताया कि बच्चियों की मां ही उन्हें उसके पास छोड़कर चली गई थी। महिला के बयान और बच्ची के आरोपों में भारी विरोधाभास मिलने के बाद पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया।

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पिपरा थाना क्षेत्र के कौशलीपट्टी निवासी बच्ची के पिता ने बताया कि उनकी पत्नी और दोनों बेटियां 13 जुलाई 2025 से लापता थीं। उन्होंने उसी समय पिपरा थाना में अपहरण की आशंका जताते हुए आवेदन दिया था, लेकिन आज तक मामला दर्ज नहीं हुआ। उनका आरोप है कि यदि समय पर कार्रवाई होती तो शायद उनकी बच्चियां इतनी लंबी यातना नहीं झेलतीं। घटना की खबर फैलते ही कृष्णापुरी मोहल्ले में लोगों की भारी भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों में महिला के प्रति काफी आक्रोश देखा गया। लोगों का कहना था कि जिस मकान में बच्ची मिली, वहां रहने वाले महिला और पुरुष के बारे में अधिकांश लोगों को कोई जानकारी नहीं थी।

पुलिस ने लोगों को समझाकर स्थिति को नियंत्रित किया और हिरासत में ली गई महिला को सुरक्षित थाना ले गई। पूरे मामले को लेकर सदर थानाध्यक्ष रामसेवक रावत ने बताया कि महिला से गहन पूछताछ की जा रही है। दोनों बच्चियों का बयान दर्ज किया जाएगा और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि लापता मां की तलाश भी शुरू कर दी गई है। पुलिस मानव तस्करी, अपहरण और अन्य सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।

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जिले के एसपी शरथ आरएस ने कहा कि पुलिस विभिन्न बिंदुओं से मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जांच पड़ताल के बाद ही वास्तविक कारणों का पता चल पाएगा। फिलहाल दोनों बच्ची को रिकवर कर लिया गया है। बच्चों के साथ हुई अमानवीय व्यवहार पर भी पुलिस की नजर है, इसमें दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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