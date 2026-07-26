हमारे बड़े भाई को अरेस्ट किया, आग्रह नहीं चेतावनी देते हैं कि अगर..,तेजप्रताप यादव की गिरफ्तारी पर तेजस्वी आगबूबला
बड़े भाई तेजप्रताप यादव की गिरफ्तारी पर छोटे भाई तेजस्वी यादव आगबबूला हो गए हैं। तेजस्वी यादव ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर इस प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार सभी लोगों को रिहा नहीं किया गया तो वो आंदोलन करेंगे।
पटना में NEET पेपर लीक को लेकर हुए प्रदर्शन के बाद पुलिस ने जनशक्ति जनता दल सुप्रीमो तेजप्रताप यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस की इस कार्रवाई से तेजप्रताप यादव के छोटे भाई तेजस्वी यादव आगबबूला हो गए हैं। बड़े भाई की गिरफ्तारी से गुस्साए तेजस्वी यादव ने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें रिहा नहीं किया गया तो वो बड़ा आांदोलन करेंगे। पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा, 'हमारे बड़े भाई तेजप्रताप यादव को गिरफ्तार किया गया। उनपर धाराएं लगाई गईं।
हम सरकार को सलाह देना चाहते हैं कि जितने भी छात्र या लोगों पर इस आंदोलन को लेकर एफआईआर किया गया है, जब दिल्ली में तय हो गया था कि सभी केस वापस लिए जाएंगे। तो हम आग्रह करना नहीं चाहेंगे बल्कि हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर कल तक जिन्हें जेल में डाला गया है और जिन छात्रों पर मुकदमा दर्ज किया गया है अगर उनपर से मुकदमा वापस नहीं लिया गया और जेल में डाले गए लोगों को रिहा नहीं किया तो हमलोग बड़ा आंदोलन करेंगे।