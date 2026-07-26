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हमारे बड़े भाई को अरेस्ट किया, आग्रह नहीं चेतावनी देते हैं कि अगर..,तेजप्रताप यादव की गिरफ्तारी पर तेजस्वी आगबूबला

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बड़े भाई तेजप्रताप यादव की गिरफ्तारी पर छोटे भाई तेजस्वी यादव आगबबूला हो गए हैं। तेजस्वी यादव ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर इस प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार सभी लोगों को रिहा नहीं किया गया तो वो आंदोलन करेंगे। 

tejashwi yadav on tej pratap yadav
tejashwi yadav on tej pratap yadav

पटना में NEET पेपर लीक को लेकर हुए प्रदर्शन के बाद पुलिस ने जनशक्ति जनता दल सुप्रीमो तेजप्रताप यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस की इस कार्रवाई से तेजप्रताप यादव के छोटे भाई तेजस्वी यादव आगबबूला हो गए हैं। बड़े भाई की गिरफ्तारी से गुस्साए तेजस्वी यादव ने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें रिहा नहीं किया गया तो वो बड़ा आांदोलन करेंगे। पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा, 'हमारे बड़े भाई तेजप्रताप यादव को गिरफ्तार किया गया। उनपर धाराएं लगाई गईं।

हम सरकार को सलाह देना चाहते हैं कि जितने भी छात्र या लोगों पर इस आंदोलन को लेकर एफआईआर किया गया है, जब दिल्ली में तय हो गया था कि सभी केस वापस लिए जाएंगे। तो हम आग्रह करना नहीं चाहेंगे बल्कि हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर कल तक जिन्हें जेल में डाला गया है और जिन छात्रों पर मुकदमा दर्ज किया गया है अगर उनपर से मुकदमा वापस नहीं लिया गया और जेल में डाले गए लोगों को रिहा नहीं किया तो हमलोग बड़ा आंदोलन करेंगे।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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