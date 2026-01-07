बिहार की सड़कों पर अब नहीं दिखेंगी ये गाड़ियां, HC के आदेश पर सरकार ने लगा दिया प्रतिबंध

संक्षेप: बिहार की सड़कों पर अब जुगाड़ वाहन नहीं नजर आएंगे। नीतीश सरकार ने इन्हें पूरी तरह सड़कों से हटाने की तैयारी कर दी है। पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद सभी जिलों के डीटीओ को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

बिहार की सड़कों पर अब जुगाड़ गाड़ियां नहीं दिखेंगी। इन पर रोक लगाने के संबंधित निर्देश परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) को दिए हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पटना हाईकोर्ट ने जुगाड़ गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। इसे कड़ाई से लागू करने के लिए सभी डीटीओ अपने जिले में अभियान चलाएं। सभी नेशनल एवं स्टेट हाइवे के साथ ही शहरों में चलने वाली जुगाड़ वाहनों एवं उनके ड्राइवरों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

दरअसल, डीजल पंप सेट, मोटर साइकिल हैंडल और माल ढोने वाले रिक्शा-ठेले की बॉडी को जोड़कर इन जुगाड़ वाहनों को बनाया जाता है। परिवहन मंत्री के अनुसार इन वाहनों का पंजीकरण नहीं हो पाता है। इनके पास परमिट, बीमा, फिटनेस या प्रदूषण का प्रमाण पत्र भी नहीं होता है। जुगाड़ वाहनों से अगर एक्सीडेंट होता है, तो प्रभावित लोगों और वाहन मालिकों को उसका मुआवजा भी नहीं मिल पाता है। इसके अलावा, इनसे प्रदूषण भी बहुत होता है।

बिहार में कई जगहों पर खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए जुगाड़ गाड़ियों का संचालन किया जा रहा है। इससे आम लोगों को काफी परेशानी होती है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि जुगाड़ गाड़ियां चलाना दंडनीय अपराध है।

उन्होंने कहा कि अगर जुगाड़ वाहनों पर रोक से किसी का रोजगार प्रभावित होता है तो वे मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना और ग्राम परिवहन योजना के तहत नई गाड़ी खरीदकर स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं। इन योजनाओं के तहत लाभार्थियों को गाड़ी खरीदने पर सब्सिडी दी जा रही है।