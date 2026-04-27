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पुणे-दरभंगा एक्सप्रेस, कामाख्या-आनंद विहार समेत बिहार से चलने वाली इन ट्रेनों का बदला रूट

Apr 27, 2026 06:17 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, बरौनी (बेगूसराय)
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यूपी के प्रयागराज में एनआई कार्य के चलते बिहार से होकर चलने वाले वालीं कई लंबी दूरी की ट्रेनों का रूट बदला गया है। इसका असर दो दिन तक देखने को मिलेगा। 

पुणे-दरभंगा एक्सप्रेस, कामाख्या-आनंद विहार समेत बिहार से चलने वाली इन ट्रेनों का बदला रूट

बिहार से या राज्य से होकर दिल्ली समेत अन्य शहरों के लिए चलने वाली कुछ ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। यह परिवर्तन अस्थायी तौर पर रहेगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्टेशन पर एनआई कार्य के चलते रेलवे ने यह फैसला लिया है। इसका असर, पुणे-दरभंगा एक्सप्रेस, जोगबनी-आनंद विहार-जोगबनी एक्सप्रेस, कामाख्या-आनंद विहार-कामाख्या, आनंद विहार-पुरी, दिल्ली-अलीपुरद द्वार एक्सप्रेस जैसी लंबी दूरी की ट्रेनों पर पड़ेगा।

जानकारी के अनुसार, 29 अप्रैल को महाराष्ट्र के पुणे से खुलने वाली पुणे-दरभंगा एक्सप्रेस को परिवर्तित रूट औड़िहार जं, जौनपुर, वाराणसी, जिवनाथपुर, प्रयागराज छिवकी एवं मनिकपुर जंक्शन के रास्ते चलाया जाएग। इसी दिन, अररिया जिले के जोगबनी से खुलने वाली जोगबनी-आनंद विहार एक्सप्रेस ट्रेन को परिचालन परिवर्तित मार्ग डीडीयू, वाराणसी, लखनऊ एवं कानपुर सेंट्रल के रास्ते चलाया जाएगा।

30 अप्रैल को दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन से खुलने वाली आनंद विहार- जोगबनी एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन परिवर्तित मार्ग कानपुर सेंट्रल, लखनऊ, वाराणसी एवं डीडीयू के रास्ते किया जाएगा। 29 अप्रैल को असम के कामाख्या से खुलने वाली कामाख्या-आनंद विहार एक्सप्रेस को परिचालन परिवर्तित मार्ग डीडीयू, वाराणसी, लखनऊ एवं कानपुर सेंट्रल के रास्ते चलाया जाएगा।

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30 अप्रैल को आनंद विहार से खुलने वाली आनंद विहार-कामाख्या एक्सप्रेस का परिचालन परिवर्तित मार्ग कानपुर सेंट्रल, लखनऊ, वाराणसी एवं डीडीयू के रास्ते किया जाएगा। 30 अप्रैल को आनंद विहार से खुलने वाली आनंद विहार-पुरी एक्सप्रेस ट्रेन को बदले हुए रूट कानपुर सेंट्रल, लखनऊ, वाराणसी एवं डीडीयू के रास्ते संचालित किया जाएगा। इसी दिन दिल्ली से खुलने वाली दिल्ली-अलीपुर द्वार एक्सप्रेस उत्तर मध्य रेल क्षेत्राधिकार में 50 मिनट नियंत्रित कर चलाई जाएगी।

5 घंटे लेट पहुंची कामाख्या-आनंद विहार

भीषण गर्मी में ट्रेनों के घंटों लेट चलने से रेल यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक, सोमवार को भागलपुर-गांधीधाम एक्सप्रेस चार घंटे, कामाख्या-आनंद विहार एक्सप्रेस पांच घंटे एवं बरौनी-नई दिल्ली ट्रेन तीन घंटे की देरी से बेगूसराय जिले के बरौनी स्टेशन पहुंची।

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गर्मियों के सीजन में ट्रेनों में कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल

अप्रैल माह में शादी-ब्याह के चलते परदेस से घर आने एवं जाने के लिए अधिकतर यात्रियों ने दो माह पूर्व ही ट्रेन टिकट की बुकिंग करा ली है। इसके अलावा मजदूर वर्ग भी रोजी-रोटी की तलाश में परदेस जा रहे हैं। ऐसे में इस महीने ट्रेनों में कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल बना है।

इस सीजन में तत्काल ट्रेन टिकट बुक करना भी कोई आसान काम नहीं है। ऐसे में गर्मियों के सीजन में भारी भीड़-भाड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे द्वारा कई स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, जो यात्रियों के लिए ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहावत चरितार्थ कर रहा है।

(बरौनी से हिन्दुस्तान संवाददाता की रिपोर्ट)

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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