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बिहार में इन सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के ट्रांसफर पर लगी रोक, 31 मार्च 2027 तक नहीं होगा तबादला

Apr 07, 2026 11:56 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बिहार सरकार ने चुनिंदा सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के ट्रांसफर एवं पोस्टिंग पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार के निर्देश पर यह किया गया है। 31 मार्च 2027 तक इन कर्मी एवं अफसरों का तबादला नहीं हो पाएगा।

बिहार में इन सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के ट्रांसफर पर लगी रोक, 31 मार्च 2027 तक नहीं होगा तबादला

Bihar Govt Transfer Ban: बिहार सरकार ने चुनिंदा कर्मचारियों एवं अधिकारियों के ट्रांसफर पर रोक लगा दी है। यह रोक अगले एक साल तक चारी रहेगी। 31 मार्च 2027 तक इनका तबादला नहीं हो पाएगा। केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देश के बाद यह फैसला लिया गया है। दरअसल, बिहार समेत देश भर में जनगणना का काम शुरू हो गया है। यह कार्य प्रभावित ना हो, इसलिए सरकारी अफसरों एवं कर्मियों का ट्रांसफर रोका गया है।

केंद्रीय गृह सचिव की ओर से राज्यों को भेजे गए पत्र के बाद नोडल विभाग होने के नाते राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में लेटर बिहार के सभी जिलों को भेज दिया है। यह नियम बिहार सरकार के सभी विभागों में लागू होगा। जिन विभागों में जो कर्मचारी जनगणना कार्य में लगे हैं। उनकी ट्रांसफर एवं पोस्टिंग पर अगले एक साल तक के लिए पाबंदी लगा दी गई है।

देश भर में 1 अप्रैल 2026 से जनगणना का काम शुरू हो चुका है। कुछ राज्यों में स्वगणना भी शुरू हो गई है। हालांकि, बिहार में स्वगणना 17 अप्रैल से शुरू होगी, जो 1 मई 2026 तक चलेगी। इसमें लोग ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे खुद अपनी और अपने परिवार की जानकारी वेब पोर्टल पर दर्ज कर सकेंगे।

इसके बाद 2 मई से मकानों के सूचीकरण का काम किया जाएगा। यह 31 मई 2026 तक चलेगा। इसमें जनगणना करते हुए बुनियादी ढांचों की जानकारी जुटाई जाएगी। प्रगणक घर-घर जाकर लोगों के द्वारा भरे गए डेटा को वेरिफाई करेंगे।

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बिहार में जनगणना की अहम तारीखें

स्वगणना और मकानों का सूचीकरण जनगणना के पहले चरण का हिस्सा होंगे। इसके बाद, दूसरा चरण 2027 में होगा। यह सबसे अहम चरण होगा। 9 फरवरी से 27 फरवरी के बीच प्रगणक घर-घर जाकर सर्वे करेंगे। इस दौरान परिवार के हर सदस्य के बारे में विस्तृत जानकारी ली जाएगी।

इस बार की जनगणना बहुत खास है। क्योंकि जनगणना के साथ-साथ लोगों की जातियों की भी गिनती की जाएगी। साथ ही, इस बार की जनगणना पूरी तरह पेपरलेस यानी डिजिटल मोड में होगी।

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बिहार में जनगणना की प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिलास्तरीय जनगणना समन्वय समितियों का गठन किया गया है। समय-समय पर जनगणना कार्य में लगे पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

मार्च 2027 तक चलेगी जनगणना

जनगणना कार्य में लगभग एक साल का समय लगेगा। इसलिए केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक के सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि इस काम में लगे कर्मियों का तबादला ना किया जाए।

(हिन्दुस्तान ब्यूरो के इनपुट के साथ)

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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