Bihar Assembly Election: 5 चीजों से राजद-कांग्रेस की पहचान; मोदी ने पांच 'क' से लालू-राहुल-तेजस्वी को घेरा

संक्षेप: Bihar Assembly Election: पीएम मोदी ने कहा कि राजद और कांग्रे वाले कभी भी बिहार को विकसित नहीं बना सकते हैं। इन पार्टियों ने वर्षों तक बिहार पर एक छत्र राज किया लेकिन, सिर्फ विश्वास घात किया है राजद कांग्रेस की पहचान सिर्फ और सिर्फ इन 5 चीजों से है।

PM Modi Bihar Rally: बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान में मुजफ्फरपुर के मोतीपुर से पीएम नरेंद्र मोदी ने राजद कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि ये लोग कभी भी बिहार को विकसित नहीं बना सकते हैं। इन पार्टियों ने वर्षों तक बिहार पर एक छत्र राज किया लेकिन इन्होंने सिर्फ विश्वास घात किया है राजद कांग्रेस की पहचान सिर्फ और सिर्फ इन 5 चीजों से है। ये हैं कट्टा, क्रूरता, कटुता, करप्शन और कुशासन।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पीएम ने कहा कि जहां क्रूरता और कटुता का राज हो वहां कानून का राज दम तोड़ देता है। जहां राजद कांग्रेस हो वहां समाज में सद्भाव मुश्किल होता है। जहां इनका कुशासन हो वहां विकास का नामो निशान नहीं होता और जहां करप्शन हो वहां सामाजिक न्याय कभी नहीं मिल सकता। वहां गरीबों का हक लुट जाता है सिर्फ और सिर्फ कुछ परिवार ही फलते फूलते हैं।

मोतीपुर चीनी मिल के मैदान में मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभाओं के साथ पूर्वी चंपारण, वैशाली, शिवहर, सीतामढ़ी के मतदाताओं को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि ऐसे लोग कभी भी बिहार का भला नहीं कर सकते। बिहार को आगे बढ़ाने के लिए उद्यम चाहिए, उद्योग चाहिए और उद्योग के लिए जमीन बिजली, कनेक्टिविटी और कानून का राज चाहिए। जिनका इतिहास जमीन कब्जाने वाला हो वे किसी उद्योग के लिए जमीन नहीं दे सकते। जिन्होंने बिहार को लालटेन युग में रखा वे कभी बिजली नहीं दे पाएंगे। जिन्होंने रेल को लूटा हुआ बिहार में कनेक्टिविटी नहीं बढ़ाएंगे। जिन्होंने भ्रष्टाचार को घोटाले के रिकॉर्ड तोड़ दिए हुए कानून का राज नहीं ला सकते हैं। बिहार ने भाजपा एनडीए का सुशासन देखा है आज बिहार में रेल के इंजन बन रहे हैं, डेरी के बड़े-बड़े प्लांट लग रहे हैं, मखाना अब दुनिया भर में जा रहा है, फूड प्रोसेसिंग टेक्सटाइल, क्लस्टर लेदर पार्क, आईटी पार्क सब हमारे बिहार की पहचान बन रहे हैं।