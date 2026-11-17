सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में 10 चीनी मिलें कार्यरत हो गई हैं। पांच और चीनी मिलें जल्द शुरू की जाएंगी। सकरी, रैयाम, मोतीपुर, वासरलीगंज और तरैयां में चीनी मिलें शुरू करने की तैयारी चल रही है।

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में गन्ना किसानों की समृद्धि, गन्ना उत्पादन में वृद्धि तथा चीनी उद्योग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। राज्य में 10 चीनी मिलें कार्यरत हो गई हैं। पांच और चीनी मिलें जल्द शुरू की जाएंगी। मालूम हो कि सकरी, रैयाम, मोतीपुर, वासरलीगंज और तरैयां में चीनी मिलें शुरू करने की तैयारी चल रही है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह 11 दिसंबर को सकरी और रैयाम चीनी मिलों का शिलान्यास करेंगे।

मुख्यमंत्री ने मंगलवार को सीएम सचिवालय स्थित संवाद कक्ष के सामने से राज्य के सभी जिलों के लिए 40 ‘गन्ना विकास रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अ‌वसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नई चीनी मिलों की स्थापना तथा बंद पड़ी पुरानी चीनी मिलों के पुनरुद्धार के माध्यम से राज्य के चीनी उद्योग को सशक्त बनाया जाएगा। गन्ना की खेती न केवल किसानों की आय बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम है, बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती और रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि ‘गन्ना विकास रथ-2026’ किसानों को आधुनिक तकनीक एवं सरकारी योजनाओं से जोड़ने के साथ-साथ बिहार में गन्ना उत्पादन और चीनी उद्योग के विकास को नई दिशा देगा।