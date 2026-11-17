बिहार की ये 5 चीनी मिलें जल्द चालू होंगी, अमित शाह 11 दिसंबर को 2 का करेंगे शिलान्यास
सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में 10 चीनी मिलें कार्यरत हो गई हैं। पांच और चीनी मिलें जल्द शुरू की जाएंगी। सकरी, रैयाम, मोतीपुर, वासरलीगंज और तरैयां में चीनी मिलें शुरू करने की तैयारी चल रही है।
पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में गन्ना किसानों की समृद्धि, गन्ना उत्पादन में वृद्धि तथा चीनी उद्योग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। राज्य में 10 चीनी मिलें कार्यरत हो गई हैं। पांच और चीनी मिलें जल्द शुरू की जाएंगी। मालूम हो कि सकरी, रैयाम, मोतीपुर, वासरलीगंज और तरैयां में चीनी मिलें शुरू करने की तैयारी चल रही है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह 11 दिसंबर को सकरी और रैयाम चीनी मिलों का शिलान्यास करेंगे।
मुख्यमंत्री ने मंगलवार को सीएम सचिवालय स्थित संवाद कक्ष के सामने से राज्य के सभी जिलों के लिए 40 ‘गन्ना विकास रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नई चीनी मिलों की स्थापना तथा बंद पड़ी पुरानी चीनी मिलों के पुनरुद्धार के माध्यम से राज्य के चीनी उद्योग को सशक्त बनाया जाएगा। गन्ना की खेती न केवल किसानों की आय बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम है, बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती और रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि ‘गन्ना विकास रथ-2026’ किसानों को आधुनिक तकनीक एवं सरकारी योजनाओं से जोड़ने के साथ-साथ बिहार में गन्ना उत्पादन और चीनी उद्योग के विकास को नई दिशा देगा।
‘समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार’ का संकल्प
‘समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार’ के संकल्प के साथ शुरू किया गया यह अभियान किसानों तक आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक खेती और सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मालूम हो कि गन्ना विकास रथ के माध्यम से किसानों को उन्नत गन्ना किस्मों, वैज्ञानिक खेती, जैविक खाद एवं आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। गन्ना यंत्रीकरण योजना के तहत कृषि यंत्रों पर अनुदान तथा मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमाणित गन्ना बीज पर मिलने वाले अनुदान के प्रति भी किसानों को जागरूक किया जाएगा। नए क्षेत्रों में गन्ने की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए निःशुल्क गन्ना बीज की उपलब्धता की जानकारी भी दी जाएगी।
डिजिटल सेवाओं एवं आधुनिक तकनीकों से जुड़ेंगे किसान
अभियान के दौरान किसानों को ‘गन्ना किसान डिजिटल पहचान पत्र (गन्ना आईडी)’ और ‘गन्ना साथी’ एआई चैटबॉट के संबंध में भी जानकारी दी जाएगी। इन डिजिटल पहलों के माध्यम से किसानों को विभागीय सेवाओं, योजनाओं एवं आवश्यक सूचनाओं तक आसान पहुंच उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही आधुनिक कृषि यंत्रों एवं जैविक कृषि उपादानों के उपयोग के प्रति भी किसानों को जागरूक किया जाएगा। साथ ही किसान गोष्ठियों एवं नुक्कड़ नाटकों के जरिए किसानों के बीच जागरूकता और जनभागीदारी बढ़ाई जाएगी। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह, गन्ना उद्योग विभाग के सचिव धर्मेंद्र सिंह सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें