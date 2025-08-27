There was commotion and chaos after a drone fell on the Mahabodhi Temple in Bodh Gaya बोधगया के महाबोधि मंदिर के कार्यालय में ड्रोन गिरने से हड़कंप, मची अफरा-तफरी, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsThere was commotion and chaos after a drone fell on the Mahabodhi Temple in Bodh Gaya

बोधगया के महाबोधि मंदिर के कार्यालय में ड्रोन गिरने से हड़कंप, मची अफरा-तफरी

बोधगया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर के कार्यालय में बुधवार दोपहर बाद अचानक एक ड्रोन गिरने से हड़कंप मच गया। इस परिसर में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध है। इस बीच यह घटना होने से कर्मी हैरान रह गए।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, निज प्रतिनिधि, बोधगयाWed, 27 Aug 2025 09:57 PM
share Share
Follow Us on
बोधगया के महाबोधि मंदिर के कार्यालय में ड्रोन गिरने से हड़कंप, मची अफरा-तफरी

बिहार के गयाजी जिले के बोधगया में स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर के कार्यालय में अचानक ड्रोन गिरने से हड़कंप मच गया। बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति (बीटीएमसी) के कार्यालय परिसर में बुधवार दोपहर बाद एक ड्रोन गिर गया। इससे कुछ देर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। अचानक हुई इस घटना से वहां मौजूद कर्मचारी सकते में आ गए और यह जानने की कोशिश करने लगे कि प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन कहां से आया।

कुछ ही देर बाद महाबोधि मंदिर के पुजारी एक बौद्ध भिक्षु वहां पहुंचे और उन्होंने बताया कि ड्रोन उन्हीं का है, जिसे वे परिसर में उड़ा रहे थे। जबकि नियमों के अनुसार महाबोधि मंदिर और बीटीएमसी कार्यालय परिसर समेत आसपास के क्षेत्र में ड्रोन उड़ाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। घटना के बाद बीटीएमसी कर्मियों और अधिकारियों में असंतोष देखने को मिला।

ये भी पढ़ें:हिन्दू मंदिर में करिए शिवलिंग की पूजा, महाबोधि मंदिर बौद्ध को सौंप दीजिए: आठवले

इस मामले को लेकर बीटीएमसी की सचिव डॉ. महाश्वेता महारथी से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। वहीं, बीटीएमसी सदस्य डॉ. अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि परिसर में ड्रोन उड़ाना नियमों के खिलाफ है। इस मामले की जांच कराई जाएगी।

ये भी पढ़ें:बोधगया मंदिर सलाहकार बोर्ड का गठन, 10 देशों के राजदूत समेत 25 सदस्य शामिल

बोधगया का महाबोधि मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है। यह बौद्ध धर्म के अनुयायियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहां रोजाना देश-विदेश से हजारों भक्त एवं पर्यटक आते हैं। साल 2013 में इस मंदिर में आतंकी हमला हुआ था। इसके बाद से यहां की सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई थी।