बोधगया के महाबोधि मंदिर के कार्यालय में ड्रोन गिरने से हड़कंप, मची अफरा-तफरी

बोधगया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर के कार्यालय में बुधवार दोपहर बाद अचानक एक ड्रोन गिरने से हड़कंप मच गया। इस परिसर में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध है। इस बीच यह घटना होने से कर्मी हैरान रह गए।

बिहार के गयाजी जिले के बोधगया में स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर के कार्यालय में अचानक ड्रोन गिरने से हड़कंप मच गया। बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति (बीटीएमसी) के कार्यालय परिसर में बुधवार दोपहर बाद एक ड्रोन गिर गया। इससे कुछ देर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। अचानक हुई इस घटना से वहां मौजूद कर्मचारी सकते में आ गए और यह जानने की कोशिश करने लगे कि प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन कहां से आया।

कुछ ही देर बाद महाबोधि मंदिर के पुजारी एक बौद्ध भिक्षु वहां पहुंचे और उन्होंने बताया कि ड्रोन उन्हीं का है, जिसे वे परिसर में उड़ा रहे थे। जबकि नियमों के अनुसार महाबोधि मंदिर और बीटीएमसी कार्यालय परिसर समेत आसपास के क्षेत्र में ड्रोन उड़ाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। घटना के बाद बीटीएमसी कर्मियों और अधिकारियों में असंतोष देखने को मिला।

इस मामले को लेकर बीटीएमसी की सचिव डॉ. महाश्वेता महारथी से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। वहीं, बीटीएमसी सदस्य डॉ. अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि परिसर में ड्रोन उड़ाना नियमों के खिलाफ है। इस मामले की जांच कराई जाएगी।