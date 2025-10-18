कोई फ्रेंडली फाइट नहीं, दुश्मन तो दुश्मन होता है; बिहार में महागठबंधन से अलग हुई JMM ने भरी हुंकार
बिहार चुनाव की सरगर्मी के बीच हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के सब्र का बांध टूट गया है। जेएमएम ने बिहार में अकेले दम पर 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। महागठबंधन का साथ भी छोड़ दिया है। 15 अक्टूबर तक जेएमएम की तरफ वेट एंड वॉच की बात कही गई थी। लेकिन अब पार्टी ने साफ कर दिया है बिहार में कोई फ्रेंडली फाइट नहीं होगी। जेएमएम के पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हम मजबूती से लड़ेंगे, दुश्मन तो दुश्मन होता है।
झामुमो महासचिव ने बताया कि बिहार में पार्टी 6 सीटों धमदाहा, चकाई, कटोरिया, मनिहारी, जमुई और पीरपैंती पर पूरी ताकत से लड़ेगी। वहीं कई सीटों पर महागठबंधन में राजद और कांग्रेस की की फ्रेंडली फाइट पर भट्टाचार्य ने कहा कि हर जगह की स्थिति अलग होती है। कांग्रेस राजद के खिलाफ क्यों चुनाव लड़ रही है? सीपीआई वीआईपी के खिलाफ क्यों चुनाव लड़ रही है? चुनावी रणनीति बदलती रहती है।
जेएमएम ने आरजेडी पर सम्मानजनक सीटें न देने का आरोप लगाया। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पार्टी ने वो सीटें मांगी थी, जहां उनके कार्यकर्ता भाजपा-जदयू गठबंधन के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने गठबंधन को झारखंड में दिए गए समर्थन का हवाला देते हुए कहा कि 2019 विधानसभा में जेएमएम ने झारखंड में राजद और कांग्रेस को समर्थन दिया और सीटें दीं। राजद के चतरा से जीते एकमात्र विधायक को 5 साल तक मंत्री बनाया गया और मुख्यमंत्री ने उन्हें प्रमुखता दी।
आपको बता दें हेमंत सोरेन की जेएमएम ने 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में आरजेडी को 6 सीटें दी थी। जिसमें 4 सीटों पर राजद जीती थी। पार्टी के एक विधायक को सोरेन सरकार ने मंत्री भी बनाया है। उसी के एवज में जेएमएम भी बिहार चुनाव में सीटें मांग रही थी। लेकिन आखिरी वक्त तक मामले अधर में लटकाए रखा गया। जिसके बाद अब जेएमएम ने बिहार की 6 सीटों पर महागठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है।