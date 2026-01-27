Hindustan Hindi News
थावे मंदिर से गहनों की चोरी का खुलासा; जमीन खोदकर माता रानी के जेवर बरामद, 4 गिरफ्तार

थावे मंदिर से गहनों की चोरी का खुलासा; जमीन खोदकर माता रानी के जेवर बरामद, 4 गिरफ्तार

संक्षेप:

गोपालगंज के थावे दुर्गा मंदिर से दिसंबर में चोरी गए आभूषणों के साथ पुलिस ने चार चोरों को गिरफ्तार किया है। एसआईटी ने मास्टरमाइंड शरीफ साईं के घर के पास जमीन में छुपाए गए माता रानी के जेवर बरामद किए। सभी आरोपी जेल भेजे गए।

Jan 27, 2026 10:53 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, नगर प्रतिनिधि, गोपालगंज
गोपालगंज जिले के थावे दुर्गा मंदिर से विगत 17-18 दिसंबर की रात चोरी गए आभूषणों के साथ पुलिस ने चार चोरों को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार चोरों में नगर थाना क्षेत्र के अरार गांव निवासी गुलाब साईं का पुत्र शरीफ साईं उर्फ शरीफ आलम, उसका भाई चांद आलम, एक महिला तथा सीवान जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के छोटपुर गांव निवासी अख्तर अली का पुत्र एजाज अली शामिल हैं। आरोपितों के पास से पुलिस ने माता रानी का चांदी का हार, सोने के नेकलेस का आधा भाग, सोने के मुकुट का हिस्सा और छतरी बरामद किया।

पूछताछ के बाद मंगलवार को सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मंगलवार को थावे दुर्गा मंदिर परिसर में एसपी विनय तिवारी ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी।एसपी ने बताया कि चोरी की घटना के बाद से एसआईटी लगातार आरोपितों की गिरफ्तारी और जेवरों की बरामदगी में जुटी थी। तकनीकी एवं मानवीय सूचना के आधार पर पुलिस ने कांड के मास्टरमाइंड शरीफ साईं के भोजपुरवा स्थित बथान वाले घर के समीप जमीन में गड्ढा खोदकर छुपाए गए माता रानी के सभी जेवरों को बरामद कर लिया।

बताया कि इससे पूर्व इस कांड में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के जमनिया थाना क्षेत्र के बेटावर कला गांव निवासी दीपक राय उर्फ दीपांशु, पूर्वी चंपारण जिले के अरेराज थाना क्षेत्र के राजेपुर लौरिया गांव निवासी इजमामुल आलम तथा गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के अरार गांव निवासी गुड्डन उर्फ गुड्डल को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है।