थावे मंदिर से गहनों की चोरी का खुलासा; जमीन खोदकर माता रानी के जेवर बरामद, 4 गिरफ्तार

संक्षेप: गोपालगंज के थावे दुर्गा मंदिर से दिसंबर में चोरी गए आभूषणों के साथ पुलिस ने चार चोरों को गिरफ्तार किया है। एसआईटी ने मास्टरमाइंड शरीफ साईं के घर के पास जमीन में छुपाए गए माता रानी के जेवर बरामद किए। सभी आरोपी जेल भेजे गए।

गोपालगंज जिले के थावे दुर्गा मंदिर से विगत 17-18 दिसंबर की रात चोरी गए आभूषणों के साथ पुलिस ने चार चोरों को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार चोरों में नगर थाना क्षेत्र के अरार गांव निवासी गुलाब साईं का पुत्र शरीफ साईं उर्फ शरीफ आलम, उसका भाई चांद आलम, एक महिला तथा सीवान जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के छोटपुर गांव निवासी अख्तर अली का पुत्र एजाज अली शामिल हैं। आरोपितों के पास से पुलिस ने माता रानी का चांदी का हार, सोने के नेकलेस का आधा भाग, सोने के मुकुट का हिस्सा और छतरी बरामद किया।

पूछताछ के बाद मंगलवार को सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मंगलवार को थावे दुर्गा मंदिर परिसर में एसपी विनय तिवारी ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी।एसपी ने बताया कि चोरी की घटना के बाद से एसआईटी लगातार आरोपितों की गिरफ्तारी और जेवरों की बरामदगी में जुटी थी। तकनीकी एवं मानवीय सूचना के आधार पर पुलिस ने कांड के मास्टरमाइंड शरीफ साईं के भोजपुरवा स्थित बथान वाले घर के समीप जमीन में गड्ढा खोदकर छुपाए गए माता रानी के सभी जेवरों को बरामद कर लिया।