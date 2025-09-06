पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे के शोरूम में चोरी, 4 लाख कैश और चांदी के सिक्के ले गए चोर

पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद अश्विनी चौबे के बेटे अर्जित शाश्वत के बाइक शोरूम में चोरी की घटना सामने आई है। शोरूम में घुसे चोर 4 लाख कैश और चांदी के सिक्के लेकर फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से मामले की जांच में जुटी है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अर्जित शाश्वत के मंदार हीरो मोटरसाइकिल शोरूम में शुक्रवार देर रात चोरी की बड़ी वारदात हुई। अज्ञात चोरों ने शोरूम के पीछे बने वेंटीलेटर को तोड़कर अंदर प्रवेश किया और वहां रखे लगभग चार लाख रुपये नकद एवं कुछ चांदी के सिक्के चोरी कर फरार हो गए। इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है। घटना बांका जिले की है।

शोरूम के प्रोपराइटर विवेक कुमार ने बताया कि शुक्रवार की शाम सभी कर्मचारी शोरूम बंद कर चले गए थे। रात के समय चोरों ने शोरूम को निशाना बनाया और वारदात को अंजाम दिया। चोरी की पूरी घटना शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। फुटेज में दो संदिग्ध चोरों की गतिविधियां साफ दिखाई दे रही हैं। शनिवार की सुबह जब सभी कर्मचारी एवं मैनेजर शोरूम पहुंचे तो शोरूम में रखे कैश काउंटर एवं दरवाजा टूटा हुआ पाया गया।