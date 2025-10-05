The work of Bihar 90 217 BLOs is an example for the country said CEC Gyanesh Kumar at a press conference बिहार में किसी भी बूथ पर 1200 से ज्यादा नहीं होंगे वोटर, 100% होगी वेब कास्टिंग: CEC ज्ञानेश कुमार, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
The work of Bihar 90 217 BLOs is an example for the country said CEC Gyanesh Kumar at a press conference

बिहार में किसी भी बूथ पर 1200 से ज्यादा नहीं होंगे वोटर, 100% होगी वेब कास्टिंग: CEC ज्ञानेश कुमार

पटना में रविवार को सीईसी ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उन्होने बताया कि बिहार चुनाव में इस बार किसी भी बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे। 100 फीसदी वेब कास्टिंग होगी।बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को खत्म हो रहा है। उसके पहले चुनाव संपन्न होंगे। 

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाSun, 5 Oct 2025 02:30 PM
बिहार में किसी भी बूथ पर 1200 से ज्यादा नहीं होंगे वोटर, 100% होगी वेब कास्टिंग: CEC ज्ञानेश कुमार

बिहार चुनाव की तैयारियों की समीक्षा को लेकर चुनाव आयोग की टीम दो दिन के पटना दौरे है। रविवार को सीईसी ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी गई। उन्होने बताया कि किसी भी बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे। 100 फीसदी वेब कास्टिंग होगी। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार में 243 विधानसभा क्षेत्र है। विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को खत्म हो रहा है। उसके पहले चुनाव संपन्न होंगे। चुनाव आयोग की टीम दो दिनों से बिहार में है। इसके पहले भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी बिहार का दौरा कर चुके हैं।

दौरे के पहले दिन चुनाव आयोग ने सबसे पहले बिहार के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। उनकी मांगे और सुझाव लिए। बिहार के सभी डीएम, आईजी डीआईजी, एसएसपी और कमिश्नरों के साथ-साथ सभी एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ मीटिंग की।

सीईसी ने बताया कि पहली बार बूथ लेवल एजेंट्स (बीएलए) की ट्रेनिंग दिल्ली में हुई है। बूथ लेवल ऑफिसर के लिए भी फोटो आईडी कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा पोलिंग बूथ के कमरे के बाहर मोबाइल जमाकर वोट डालने की सुविधा होगी। सभी 90 हजार पोलिंग बूथ पर ये सुविधा होगी। मतदाताओं को दी जाने वाली वोटर स्लिप बूथ की संख्या बड़े अक्षरों में होगी, जिससे बूथ ढूंढना आसान होगा।

चुनाव आयोग 17 नए प्रयोग बिहार चुनाव में करने जा रही है। आगे यह पूरे देश में लागू होगा। ईवीएम पर प्रत्याशियों की रंगीन फोटो होगी। वोटर आईडी कार्ड में वोटर आईडी नंबर बड़ा होगा। EVM की काउंटिंग में कोई भी गलती होगी तो सभी VVPAT की गिनती होगी। इसके अलावा बैलेट वोट की भी गिनती अनिवार्य होगी।

ज्ञानेश कुमार ने कहा कि हाल ही में बिहार में मतदाता सूची शुद्धिकरण का काम चलाया गया और हमारे सामने मौजूद बूथ लेवल अधिकारियों ने न सिर्फ अपने बूथों पर मतदाता सूची शुद्धिकरण का काम किया, बल्कि बिहार के 90,217 बूथ लेवल अधिकारियों ने ऐसा काम किया जो पूरे देश में सराहनीय है। जैसे बिहार के वैशाली ने दुनिया को लोकतंत्र की राह दिखाई। आप सब मिलकर मतदाता सूची शुद्धिकरण के काम में देश के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे।