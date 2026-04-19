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"गरीबों को किया जा रहा है परेशान"…बिहार में शराबबंदी को लेकर मांझी ने अपनी ही सरकार को फिर घेरा

Apr 19, 2026 11:44 am ISTJayendra Pandey लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार में शराबबंदी की समीक्षा की मांग की है। उनका कहना है कि इस कानून से गरीब लोग कानूनी मामलों में फंस रहे हैं और जहरीली शराब पीकर जान गंवा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से इस नीति में सुधार करने की अपील की है।

"गरीबों को किया जा रहा है परेशान"…बिहार में शराबबंदी को लेकर मांझी ने अपनी ही सरकार को फिर घेरा

Bihar News: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और 'हम' (HAM) पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी ने प्रदेश में लागू शराबबंदी कानून को लेकर एक बार फिर अपनी बेबाक राय रखी है। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने साफ कहा कि बिहार में शराबबंदी की नीति तो ठीक है, लेकिन इसे जमीन पर लागू करने के तरीके में बड़ी गड़बड़ियां हैं। मांझी के अनुसार, इस कानून का सबसे बुरा असर समाज के गरीब तबके पर पड़ रहा है।

"गरीबों को हो रहा है दोहरा घाटा"

मांझी ने कहा कि शराबबंदी के चलते गरीब वर्ग को दो तरह से नुकसान झेलना पड़ रहा है। पहला, इस कानून की आड़ में बड़ी संख्या में गरीब लोग कानूनी पेचदगियों और पुलिसिया कार्रवाई में फंस रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति बिगड़ रही है। दूसरा, राज्य में शराबबंदी होने के बावजूद अवैध शराब का धंधा फल-फूल रहा है। माफिया लोग जल्दबाजी में यूरिया और अन्य खतरनाक केमिकल मिलाकर 'जहरीली शराब' बना रहे हैं, जिसे पीने से 50-60 साल की उम्र में ही गरीब दम तोड़ रहे हैं।

सम्राट चौधरी से उम्मीद, समीक्षा की मांग

प्रदेश में हाल ही में हुए सत्ता परिवर्तन और सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पर मांझी ने कहा कि उन्हें बड़े फैसले लेने में थोड़ा समय लगेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि नई सरकार शराबबंदी कानून को हटाने पर विचार करेगी। मांझी ने जोर देकर कहा, "शराबबंदी नीति की समीक्षा होनी चाहिए। जो गड़बड़ियां हैं उन्हें ठीक करने की जरूरत है, ताकि राज्य के राजस्व को भी फायदा हो और गरीबों को बेवजह की प्रताड़ना से बचाया जा सके।"

तेजस्वी के आरोपों पर पलटवार

विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव द्वारा सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग और चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोपों पर मांझी ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी की राजनीति ही 'उल-जुलूल' बातों पर टिकी है। उन्होंने ईडी और आयकर विभाग की छापेमारी को सामान्य प्रक्रिया बताया और कहा कि अगर कहीं गड़बड़ी है तो एजेंसियां अपना काम करेंगी ही, इसमें राजनीति ढूंढना गलत है।

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Jayendra Pandey

लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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