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स्कूल शराब कांड पर NHRC का बड़ा एक्शन, बिहार सरकार को नोटिस; 15 दिनों में मांगी रिपोर्ट

Apr 10, 2026 08:44 am ISTJayendra Pandey लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बेगूसराय के स्कूल में शराब को 'कोल्ड ड्रिंक' समझकर चौथी के छात्र द्वारा पीने की घटना पर मानवाधिकार आयोग ने कड़ा संज्ञान लिया है। स्कूल के शौचालय से 204 लीटर अवैध शराब बरामद होने के बाद एनएचआरसी ने बिहार के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है।

स्कूल शराब कांड पर NHRC का बड़ा एक्शन, बिहार सरकार को नोटिस; 15 दिनों में मांगी रिपोर्ट

Bihar News: बिहार के बेगूसराय में स्कूली छात्र द्वारा शौचालय में रखी शराब को कोल्ड ड्रिंक समझकर पीने की चौंकाने वाली घटना पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने सख्त रुख अपनाया है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने बिहार सरकार और पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया है। पुलिस ने स्कूल परिसर से करीब 204 लीटर अवैध शराब बरामद की थी, जिसे माफियाओं ने शौचालय को गोदाम बनाकर छिपा रखा था।

मुख्य सचिव और DGP को नोटिस

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मीडिया रिपोर्ट्स का स्वतः संज्ञान लेते हुए बिहार के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP) को नोटिस जारी किया है। आयोग ने इस पूरी घटना पर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग का मानना है कि यदि यह घटना सत्य है, तो यह मासूम बच्चे के मानवाधिकारों और सुरक्षा का गंभीर उल्लंघन है। रिपोर्ट में बच्चे की वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति और इस लापरवाही के जिम्मेदार लोगों पर की गई कार्रवाई का विवरण देने को कहा गया है।

क्या है पूरा मामला?

यह घटना 6 अप्रैल 2026 की है, जो बेगूसराय जिले के सिसवा क्षेत्र स्थित एक सरकारी स्कूल की है। स्कूल परिसर में बने एक जर्जर शौचालय का इस्तेमाल शराब तस्करों द्वारा अवैध भंडारण के लिए किया जा रहा था। चौथी कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र ने शौचालय में रखी बोतलों को 'कोल्ड ड्रिंक' समझ लिया और उसे पी लिया। जब बच्चा नशे की हालत में घर पहुंचा, तो परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई। परिजनों की शिकायत के बाद जब पुलिस ने स्कूल के उस जर्जर शौचालय की तलाशी ली, तो वहां का नजारा हैरान करने वाला था। पुलिस ने मौके से 23 कार्टन में भरी लगभग 204 लीटर अवैध शराब बरामद की।

प्रशासन पर उठे सवाल

बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद स्कूल जैसी सुरक्षित मानी जाने वाली जगह पर इतनी बड़ी मात्रा में शराब का मिलना प्रशासन और स्कूल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े करता है। NHRC ने इस बात पर चिंता जताई है कि कैसे तस्करों ने एक स्कूल को अपना गोदाम बना लिया और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। यह घटना न केवल बिहार में शराबबंदी के दावों की पोल खोलती है, बल्कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी एक बड़ा डरावना सच सामने लाती है। अब देखना यह है कि आयोग के नोटिस के बाद राज्य सरकार इस दिशा में क्या ठोस कदम उठाती है।

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Jayendra Pandey

लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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