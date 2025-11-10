महागबंधन की हार तय है, इसलिए तेजस्वी चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे; बोले उपेंद्र कुशवाहा
संक्षेप: रालोमो चीफ और एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि महागठबंधन की हार तय है, इसलिए अभी से तेजस्वी भूमिका बना रहे हैं। और चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं। कुशवाहा ने कहा कि पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी एनडीए के पक्ष में माहौल है।
बिहार चुनाव के दूसरे चरण से पहले एनडीए के सहयोगी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। उन्होने कहा कि विपक्ष (महागठबंधन) की हार तय है। इसीलिए तेजस्वी अभी से भूमिका बना रहे हैं। उनको पता है कि 14 नवंबर को क्या परिणाम आएगा। इसलिए बता रहे हैं कि ये छिपाया गया, वो छिपाया गया। इसलिए हम हार गए। जनता के बीच हार के क्या कारण बताएंगे इसीलिए चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं। कुशवाहा ने कहा कि एनडीए के पक्ष में जनता ने पहले चरण में मतदान किया। और अब दूसरे चरण में भी NDA के पक्ष में ही माहौल है।
रालोमो चीफ में कहा कि चुनाव में लोगों का जो रूझान चारों तरफ से दिख रहा है, उससे साफ है कि 'क्यों पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में', NDA के लिए यह नारा पूरी तरह मुफीद है। हम पूरे बिहार में जहां भी प्रचार करने गए हैं, वहां काफी उत्साहजनक रूप से लोगों का सहयोग और समर्थन दिखा है। आपको बता दें सोमवार को तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर आरोपों की झड़ी लगा दी।
उन्होने कहा कि कई मतगणना केंद्र के स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी बंद हो जा रहे है। भाजपा शासित राज्यों से 208 कंपनी पुलिस फोर्स मंगाई गई। यह गंभीर सवाल है कि झारखंड, बंगाल, कर्नाटक, तामिलनाडु, केरल से क्यों नहीं फोर्स मंगवाए। 68 फीसदी पुलिस पर्यवेक्षक भाजपा शासित राज्यों से है। इसलिए गृह मंत्री डेरा जमाये हुए हैँ। धनबल, छल, कपट हो रहा है। बिहारी बाहरी को कब्ज़ा जमाने नहीं देगा। चुनाव आयोग बताए, कि पर्चियां कहां से आईं। आयोग पहले चरण के मतदान के 4 दिन बाद भी आंकड़े सार्वजनिक नहीं किये कि कितने महिला और पुरुषों ने मतदान किया। यह मजाक है। तकनीक के इस युग में ये हाल है। भाजपा के पाप को आयोग धो रहा है।