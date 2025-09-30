फूंक-फूंककर कदम उठा रहा चुनाव आयोग, राजनीतिक दलों को वोटर लिस्ट देने की वीडियोग्राफी

बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट चुनाव आयोग ने मंगलवार को जारी कर दी है। जो राजनीतिक दलो को भी दे दी गई है। जिसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई है। एसआईआर को लेकर विपक्ष के आरोपों के बीच आयोग कोई कोताही बरतना नहीं चाहता है। इसलिए वोटर लिस्ट देते वक्त फोटोग्राफी भी कराई गई।

बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद चुनाव आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है। जिसके बाद अब बिहार में कुल मतदाता 7 करोड़ 41 लाख 92 हजार 357 मतदाता हो गए हैं। सभी राजनीतिक दलों को भी फाइनल वोटर लिस्ट दे दी गई है। साथ ही इसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई है। जिन सियासी दलों को लिस्ट सौंपी गई है। उसमें आरजेडी, बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, लोजपा (आर), सीपीआई माले, सीपीआई समेत कई दल शामिल हैं।

राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्ष को मतदाता सूची उपलब्ध कराई गई है। दरअसल एसआईआर को लेकर विपक्ष लगातार चुनाव आयोग को घेरता आया है। कई गंभीर सवाल भी आयोग पर खड़े किए थे। ऐसे में अब निर्वाचन आयोग फूंक-फूंककर कदम उठा रहा है। सियासी दलों को वोटर लिस्ट सौंपने की फोटोग्राफी कराई गई है।