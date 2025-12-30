फैसला तो निशांत कुमार को लेना है; राजनीति में एंट्री पर बोले नीतीश के मंत्री श्रवण कुमार

संक्षेप: नीतीश कुमार के बेटे निशांत के राजनीति में एंट्री को लेकर मंत्री और जदयू विधायक श्रवण कुमार ने कहा कि ये फैसला खुद निशांत और सीएम नीतीश को लेना है। हम सब चाहते हैं कि वे जल्द राजनीति में आएं।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में एंट्री की मांग जदयू के कार्यकर्ता काफी लंबे वक्त से कर रहे हैं। पार्टी के पदाधिकारी और नेता भी चाहते हैं कि निशांत जल्द सियासी पारी शुरू करें। इस बीच नीतीश सरकार में मंत्री और जदयू विधायक श्रवण कुमार ने कहा कि परिवार और पार्टी, दोनों स्तर पर इस विषय पर सकारात्मक माहौल है, लेकिन अंतिम निर्णय नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत को लेना है। हम सब लोगों की तो यही इच्छा है कि उन्हें (निशांत) को पॉलिटिक्स में आना चाहिए।

इससे पहले निशांत कुमार को राजनीति में लाने की मांग करते हुए जदयू के कुछ कार्यकर्ताओं ने मुकुंद सेना के बैनर तले भूख हड़ताल की थी। मुकुंद कुमार के नेतृत्व में बैनर-पोस्टर के साथ बीते रविवार को गर्दनीबाग धरना स्थल पर 12 घंटे भूख हड़ताल पर बैठे। धरना में जदयू के अन्य कार्यकर्ता भी शामिल हुए थे। मुकुंद कुमार ने कहा कि निशांत कुमार शिक्षित युवा हैं। उनमें पूरी क्षमता है कि वह राजनीति में आएं और अपने पिता की तरह राज्य की सेवा करें।