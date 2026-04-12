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देवर,भाभी, भतीजी की मौत से मचा कोहराम; रिश्तेदार के श्राद्धकर्म में जाते समय हुआ दर्दनाक हादसा

Apr 12, 2026 09:36 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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परिवार के तीन लोगों की मौत की खबर जैसे ही पहुंची कि कोहराम मच गया। तीनों की की अर्थी जब एक साथ उठी तो लोगों के आंसू छलक पड़े।

देवर,भाभी, भतीजी की मौत से मचा कोहराम; रिश्तेदार के श्राद्धकर्म में जाते समय हुआ दर्दनाक हादसा

Bihar Accident News: बिहार के सासाराम में एक ही परिवार के तीन लोगों की दर्दनाक मौत से परिजनों और संबंधियों के बीच मातम पसर गया। मरने वाले देवर, भाभी और भतीजी थे। घटना कोचस थाना क्षेत्र के मैनपुरा गांव की है। परिवार के तीन लोगों की मौत की खबर जैसे ही पहुंची कि कोहराम मच गया। तीनों की की अर्थी जब एक साथ उठी तो लोगों के आंसू छलक पड़े। सभी अपने एक संबंधी के श्राद्ध कर्म में शामिल होने बाइक से जा रहे थे।

मृतकों में 30 वर्षीय परमानन्द, 25 वर्षीय खुशबू देवी तथा 2 वर्षीय काव्या शामिल है। सभी सासाराम से अपनी दादी के श्राद्धकर्म में शामिल होने कोचस थाना क्षेत्र के मैनपुरा गाँव जा रहे थे। तभी तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आ गये। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

घटना की सूचना मिलते ही मृतकों के दरवाजे पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। कुछ ग्रामीण तत्काल घटनास्थल की ओर रवाना हुए थे। हृदय विदारक और संवेदना को झकझोर देने वाली स्थिति उस समय पैदा हो गई, जब एंबुलेंस मृतकों शवों लेकर गांव में पहुंचीं। वहां चीख पुकार मच गई। परिजन तीनों की अर्थियों को अंतिम संस्कार के लिए बक्सर गंगा घाट ले जाने के लिए बसों पर लोड करने लगे तो ग्रामीणों के आंसू छलक गए और चित्कार की गूंज से हवा भी मौन हो गई थी।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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