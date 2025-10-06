NDA, MGB और JSP के बीच मुकाबला, बाकी रेस में नहीं; बिहार चुनाव के ऐलान पर बोले प्रशांत किशोर

बिहार चुनाव के ऐलान के बाद जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि इस बार एनडीए, महागठबंधन और जनसुराज में त्रिकोणीय मुकाबला है। 90-95 फीसदी वोट इन्ही तीन दलों में बंटेगा। बिहार की जनता इस बार बिहार में बदलाव करेगी।

बिहार चुनाव के ऐलान के बाद जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिहार की जनता इस बार लालू यादव-प्रशांत किशोर के लिए वोट नहीं देगी। वोट लोग अपने बच्चों के लिए, उनकी शिक्षा और रोजगार के लिए, बिहार में बदलाव के लिए करेंगे। ये उस शुरुआत के लिए होगा जिसका हम सपना देखते हैं कि आने वाले 10 सालों में बिहार देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल होगा

पीके ने कहा कि बिहार में सीधा त्रिकोणीय मुकाबला है। लोग एनडीए, महागठबंधन के उम्मीदवारों के बारे में पूछ रहे हैं। उससे ज्यादा जन सुराज के प्रत्याशियों के बारे में पूछ रहे हैं। बाकी का कोई मतलब नहीं है। 100 में 90-95 वोट इन्हीं तीन गठबंधनों में बंटना है। अब लोगों ने तय कर लिया है कि बदलाव करना है। बीजेपी और एनडीए तो गई। अब उनको 15 साल की जंगलराज की व्यवस्था को वापस लाना है। या फिर नई व्यवस्था जन सुराज को बनाना है। ये फैसला जनता को लेना है।

पीके ने कहा कि चुनाव की घोषणा होने के बाद वे पूरी तरह तनावमुक्त हो गए हैं। वे पढ़ने वाले विद्यार्थी की तरह हैं, पूरे समय पढ़ा है, परीक्षा से परेशानी कैसी? प्रशांत किशोर ने कहा कि दो चरण में चुनाव बेहतर पहल है। इसने साबित कर दिया है कि भाजपा भी मान चुकी है कि नरेन्द्र मोदी के चेहरे से उन्हें अब कोई लाभ नहीं होने वाला। पहले अधिक से अधिक फेज में चुनाव होते थे, ताकि प्रधानमंत्री का कई दौरा हो सके।