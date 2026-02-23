Hindustan Hindi News
Bihar Weather Today: होली से पहले विदा होगी ठंड, 4-5 दिनों में पारा 35 के पार; आज कैसा रहेगा मौसम

Feb 23, 2026 06:52 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Bihar Weather Today: अगले तीन से चार दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में क्रमिक वृद्धि होगी। प्रदेश के ज्यादातर शहरों का तापमान 30 से 32 डिग्री के बीच रहेगा। जल्द ही यह 35 डिग्री को पार कर जाएगा।

Bihar Weather Today: बिहार में होली से पहले ठंड की विदाई हो जाएगी। इससे अधिकतम तापमान 35 डिग्री के पार होने का पुर्वानुमान है। दिन का तापमान अधिक होने से गर्मी का एहसास होगा। फरवरी महीने में ही दिन में मार्च जैसी गर्मी की फीलिंग आने लगी है। आज सुबह छह बजे का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक जाने के आसार हैं। ह्यूमिडिटी 68 प्रतिशत तो हवा की गति पांच किलोमीटर प्रति घंटा आंकी गयी है। चार से पांच दिनों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक जाने का आसार हैं।

मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अगले तीन से चार दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में क्रमिक वृद्धि होगी। प्रदेश के ज्यादातर शहरों का तापमान 30 से 32 डिग्री के बीच रहेगा। इससे शाम में लोगों को ठंड का एहसास नहीं होगा। लेकिन न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री के बीच रहने का पूर्वानुमान है। इससे सुबह के समय लोगों को आंशिक तौर पर ठंड का एहसास होगा।

रविवार को प्रदेश के ज्यादातर शहरों के न्यूनतम तापमान में एक से तीन डिग्री की गिरावट आई। रविवार को प्रदेश का न्यूनतम तापमान 12.6 से 19.2 डिग्री और अधिकतम तापमान 27.1 से 32.2 डिग्री के बीच रहा। वहीं पटना के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में सोमवार को आंशिक तौर पर बढ़ोतरी होने के आसार हैं। लेकिन आसमान साफ रहने की संभावना है।

इस दौरान जिले के एक-दो स्थानों पर बादल छाए रहने की भी संभावना है। रविवार को राजधानी के न्यूनतम तापमान में 1.1 और अधिकतम तापमान में 0.3 डिग्री की गिरावट आई। पटना का अधिकतम तापमान 28.8 और न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री दर्ज किया गया।

रात का पारा गिरा, दिन का चढ़ा

मुजफ्फरपुर जिले में तेजी से सुधर रहे न्यूनतम तापमान में रविवार को कमी आई। इसके साथ ही एक दिन बाद ही फिर से सामान्य से नीचे पहुंच गया। वहीं, अधिकतम तापमान आंशिक तौर पर बढ़कर 29 डिग्री के पार पहुंच गया। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सोमवार को भी दिन का तापमान स्थिर बना रहा सकता है। रात के तापमान में मामूली वृद्धि हो सकती है।

पूसा स्थित मौसम विज्ञान विभाग के नोडल पदाधिकारी डॉ. ए. सत्तार ने कहा कि पछुआ हवा की गति में उतार- चढ़ाव बना हुआ है। अगले कुछ दिनों तक पछुआ हवा की गति मंद रहने की संभावना है। इससे न्यूनतम तापमान के सुधरने की उम्मीद है। पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया।

