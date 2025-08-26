गर्म खून है खौलेंगे ही, तेजस्वी तो बोलेंगे ही; आरजेडी का नया चुनावी सॉन्ग रिलीज

आरजेडी ने नया चुनावी गाना लॉन्च किया है। 2 मिनट 41 सेकेंड के इस वीडियो में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को दर्शाया गया है। गाने के बोल हैं… गर्म खून है खौलेंगे ही, हक जनता का तो लेंगे ही, हो आंच जब बिहार पर, तेजस्वी तो बोलेंगे ही।

बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आरजेडी का नया चुनाव सॉन्ग रिलीज हुआ है। जिसे वोटर अधिकार यात्रा की तर्ज पर बनाया है। 2 मिनट 41 सेकेंट के वीडियो में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा को दर्शाया गया है। गाने के बोल हैं... गर्म खून है खौलेंगे ही, हक जनता का तो लेंगे ही, हो आंच जब बिहार पर, तेजस्वी तो बोलेंगे ही। एसआईआर के खिलाफ शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा का मकसद भी बताया है। बिहार के एक-एक वोटर का हक छीनने नहीं देंगे।

दो मिनट 41 सेकेंड के गाने में राहुल गांधी और तेजस्वी की वोटर यात्रा को दिखाया है। कैसे दोनों अलग-अलग जिलों में यात्रा निकाल रहे हैं। जनता से मिल रहे हैं, और संवाद कर रहे हैं।

गाने के वीडियो में वोटर अधिकार यात्रा के तमाम पहलूओं के साथ-साथ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बाइक रैली को प्रमुखता से दिखाया गया है। एसआईआर और वोटर लिस्ट से 65 लाख मतदाताओं के नाम कटने के विरोध में बिहार में यात्रा निकाली गई है। जिसमें इंडिया अलायंस के तमाम दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं। आज कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी सुपौल से यात्रा के साथ जुड़ीं। वो दो दिन राहुल के साथ रहेंगी।