बिहार चुनाव में बीजेपी की कई टीमें; A, B और P टीम; अखिलेश यादव ने प्रशांत किशोर को भी लपेटा

संक्षेप: बिहार चुनाव में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को दरंभगा में आरजेडी के समर्थन में चुनावी रैली की। इस दौरान उन्होने भाजपा और प्रशांत किशोर को घेरा। सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा की ए, बी और सी टीमें नहीं बल्कि पी टीम भी है।

बिहार चुनाव के रण में महागठबंधन की तरफ से बैटिंग करने सपा अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी आ गए हैं। दरभंगा में आरजेडी के समर्थन में उन्होने चुनावी रैली की। इस दौरान भाजपा और प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी पर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि भाजपा से मिथिला के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। भाजपा की ए, बी और भी कई टीमें है, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। प्रशांत किशोर का नाम लिए बिना कहा कि भाजपा की एक 'पी' टीम भी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

नीतीश कुमार सिर्फ चुनावी दूल्हा- अखिलेश यादव वहीं बिना नाम लिए नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। उन्होने कहा कि वे भी जानते हैं कि अब वे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, वे सिर्फ चुनावी दूल्हा हैं, इसलिए सिर्फ दूसरों को माला पहना रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश में जिन्हें लेकर चुनाव लड़ा, उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया, बिहार में भी ऐसा ही होने वाला है। मोकामा हत्याकांड पर सपा अध्यक्ष ने कहा कि जहां प्रधानमंत्री हों, केंद्रीय गृह मंत्री प्रचार कर रहे हों, वहां पर ऐसी हत्या हो जाए तो वह खुद बताता है कि ये जंगलराज है या मंगलराज है। बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है।