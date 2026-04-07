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अब जमीन नहीं, आसमान से देखिए बिहार; पटना से बोधगया तक ‘हेली-टूरिज्म’ का मास्टर प्लान

Apr 07, 2026 02:51 pm ISTJayendra Pandey लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बिहार सरकार राज्य में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 'हेली-टूरिज्म' सेवा शुरू करने जा रही है। इसके तहत पटना से बोधगया, राजगीर, नालंदा, वैशाली, पटना साहिब, विक्रमशिला, पावापुरी और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के लिए हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध होगी। इस योजना के लिए 5 साल का करार किया जाएगा।

अब जमीन नहीं, आसमान से देखिए बिहार; पटना से बोधगया तक ‘हेली-टूरिज्म’ का मास्टर प्लान

Bihar News: बिहार घूमने आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब आपको बिहार की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक धरती को देखने के लिए घंटों सड़क पर जाम में फंसने या लंबी ट्रेन यात्रा की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिहार सरकार राज्य में 'हेली-टूरिज्म सेवा शुरू करने जा रही है। इस शानदार पहल के जरिए पर्यटक अब आसमान की ऊंचाइयों से बिहार की खूबसूरती को निहार सकेंगे और बहुत ही कम समय में राज्य के प्रमुख आठ पर्यटन स्थलों की सैर कर सकेंगे। नीतीश सरकार का मकसद बिहार की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को दुनिया के सामने एक नए और आधुनिक अंदाज में पेश करना है। इस सेवा के शुरू होने से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि बिहार का पर्यटन नक्शा भी पूरी दुनिया में चमक उठेगा।

पटना बनेगा सेंटर, इन 8 जगहों के लिए भरेगा उड़ान

बिहार सरकार के 'हेली-टूरिज्म' प्लान के तहत राजधानी पटना को हब बनाया गया है, जहाँ से हेलीकॉप्टर सेवा पूरे राज्य के पर्यटन को नई ऊँचाई देगी। इस मास्टर प्लान के जरिए बिहार के 8 सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्थलों को सीधे जोड़ा जा रहा है। इसमें भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बोधगया, शांति स्तूप और अपनी सुंदर पहाड़ियों के लिए मशहूर राजगीर, और विश्व प्रसिद्ध प्राचीन विश्वविद्यालय के अवशेषों वाले नालंदा को शामिल किया गया है। साथ ही, लोकतंत्र की जननी वैशाली, सिखों का पावन तख्त श्री हरिमंदिर साहिब (पटना साहिब), विक्रमशिला, पावापुरी और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (VTR) को भी इस हवाई नेटवर्क से जोड़ा गया है।

5 साल का होगा करार, टेंडर की तैयारी तेज

पर्यटन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, इस सेवा को बेहतर ढंग से चलाने के लिए एक प्रोफेशनल ऑपरेटर का चयन किया जाएगा। इसके लिए जल्द ही टेंडर जारी होने वाला है। खास बात यह है कि ऑपरेटर के साथ पहले 5 साल का एग्रीमेंट होगा, जिसे बाद में और 5 साल के लिए बढ़ाया जा सकेगा। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के सहयोग से इस योजना को जमीन पर उतारने की तैयारी है। इसके लिए चिन्हित पर्यटन स्थलों पर मौजूद हवाई पट्टियों और हेलीपैड को चकाचक किया जाएगा ताकि लैंडिंग और टेक-ऑफ में कोई दिक्कत न हो।

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Jayendra Pandey

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Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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