थावे मंदिर चोरी के आरोपी इंजमामूल का हाफ एनकाउंटर, मां के मुकुट समेत सभी जेवर ले गए थे चोर

गोपालगंज के थावे मंदिर चोरी मामले में कांड के एक आरोपी को पुलिस ने  मुठभेड़ में गोली मार दी है। जख्मी बदमाश की पहचान मोतिहारी के इंजमामूल के रूप में की गई है। उसका सदर अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है।

Dec 27, 2025 09:52 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
गोपालगंज के थावे मंदिर में मां के 51 लाख के मुकुट समेत एक करोड़ से अधिक की चोरी मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस ने कांड के एक आरोपी को मुठभेड़ में गोली मार दी है। जख्मी बदमाश की पहचान मोतिहारी के इंजमामूल के रूप में की गई है। इस मामले में अबतक एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। 17 दिसम्बर की रात थावे मंदिर में भीषण चोरी की गयी थी। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गयी थी। मां के जेवर के अलावे मंदिर की दान पेटी भी चोर उठाकर ले गए थे।

गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि एसआईटी की त्वरित और सटीक कार्रवाई से मंदिर चोरी कांड का लगभग पर्दाफाश हो गया है। एसपी ने बताया कि शनिवार की अहले सुबह सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में गठित एसआईटी टीम को गुप्त सूचना मिली कि कुख्यात दीपक राय गैंग का एक सदस्य इंजमामूल आलम वल्द अनवर असारी, थाना गोविंदगंज, ग्राम राजेपुर, जिला पूर्वी चंपारण गोपालगंज जिले में है। उसके पास थावे मंदिर चोरी से जुड़ा कुछ सामान है। सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई की योजना बनाई और थावे थाना क्षेत्र के रिकाई टोला के समीप छापेमारी शुरू की गई।

पुलिस को देखते ही आरोपी ने खुद को घिरता देख फायरिंग शुरू कर दिया। पुलिस टीम ने पहले आरोपी को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी। जब उसने फायरिंग जारी रखी और पुलिसकर्मियों ने बचाव में जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। इस कार्रवाई में आरोपी इंजमामूल आलम के पैर में गोली लगी। उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुठभेड़ के दौरान अंधेरा का फायदा उठाकर अन्य अपराधी फरार हो गए। चोरी के अन्य सामानों की रिकवरी के लिए पुलिस की छापेमारी चल रही है। जेल में बंद दीपक का आपराधिक इतिहास है।

एसपी ने बताया कि इंजमामूल भोजपुर में रहता है और इलाके में चोरी की वारदातों में शामिल होता है। पुलिस ने उसे पहले वार्निंग दी लेकिन, गोली चलाता रहा। उसके बाद पुलिस ने ऐक्शन लिया। आरोपी के बाएं पैर में गोली लगी है। इंजमामूल ने अपने कई साथियों के नाम बताए हैं। उनकी तलाश की जा रही है।

इस बीच खबर मिल रही है कि पुलिस ने यूपी में कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है। बक्सर में पुलिस की छापेमारी की जा रही है। चोरी की गई ज्वेलरी और कैश की बरामदगी के लिए कार्रवाई जारी है।

