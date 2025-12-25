बिहार के थावे मंदिर में चोरी का थाइलैंड कनेक्शन, गूगल पर क्या सर्च करता था दीपक
बिहार को गोपालगंज जिले में स्थित थावे दुर्गा मंदिर में हुई चोरी के मामले में पुलिस के हत्थे चढ़े उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के दीपक राय के थाईलैंड कनेक्शन की जांच में पुलिस टीम जुटी हुई है।पुलिस सूत्रों के अनुसार, चोरी के मामले में गिरफ्तार दीपक राय के मोबाइल की जांच के दौरान कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। जांच में यह सामने आया है कि दीपक राय थाईलैंड में कई लोगों के संपर्क में था। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि चोरी किए गए मुकुट, हार, छतरी समेत अन्य सामान को खपाने को लेकर वह किससे बातचीत कर रहा था या इसके पीछे कोई और साजिश थी।
प्रयागराज से पुलिस ने दो युवकों को उठाया
ऐतिहासिक थावे दुर्गा मंदिर से जेवरों की चोरी के मामले में पुलिस टीम ने प्रयागराज में छापेमारी कर संदेह के आधार पर दो युवकों को हिरासत में लिया है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि चोरी के समय गाजीपुर के दीपक के साथ दूसरा व्यक्ति कौन था।
गूगल पर थावे मंदिर को सर्च करता था दीपक
गिरफ्तार दीपक राय के मोबाइल से जब पुलिस ने डिजिटल साक्ष्य जुटाने शुरू किए, तो यह सामने आया कि उसने वारदात से करीब पांच दिन पहले से ही थावे दुर्गा मंदिर के बारे में गूगल पर लगातार सर्च किया था। मंदिर से जुड़ी तमाम जानकारियां जुटाने के बाद वह 11 दिसंबर की रात थावे दुर्गा मंदिर के समीप पहुंचा था। वहां उसने रेकी की और यह समझा कि चोरी कैसे करनी है और वारदात के बाद किस रास्ते से लौटना है। पूरी योजना बनाने के बाद वह अपने गांव वापस लौट गया। इसके बाद 17 दिसंबर की रात एक साथी के साथ दुर्गा मंदिर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गया।