Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsthawe mandir theft case thailand connection accused deepak search temple on google two arrest from prayagraj
बिहार के थावे मंदिर में चोरी का थाइलैंड कनेक्शन, गूगल पर क्या सर्च करता था दीपक

बिहार के थावे मंदिर में चोरी का थाइलैंड कनेक्शन, गूगल पर क्या सर्च करता था दीपक

संक्षेप:

जांच में यह सामने आया है कि दीपक राय थाईलैंड में कई लोगों के संपर्क में था। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि चोरी किए गए मुकुट, हार, छतरी समेत अन्य सामान को खपाने को लेकर वह किससे बातचीत कर रहा था या इसके पीछे कोई और साजिश थी।

Dec 25, 2025 08:32 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम
share Share
Follow Us on

बिहार को गोपालगंज जिले में स्थित थावे दुर्गा मंदिर में हुई चोरी के मामले में पुलिस के हत्थे चढ़े उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के दीपक राय के थाईलैंड कनेक्शन की जांच में पुलिस टीम जुटी हुई है।पुलिस सूत्रों के अनुसार, चोरी के मामले में गिरफ्तार दीपक राय के मोबाइल की जांच के दौरान कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। जांच में यह सामने आया है कि दीपक राय थाईलैंड में कई लोगों के संपर्क में था। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि चोरी किए गए मुकुट, हार, छतरी समेत अन्य सामान को खपाने को लेकर वह किससे बातचीत कर रहा था या इसके पीछे कोई और साजिश थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

प्रयागराज से पुलिस ने दो युवकों को उठाया

ऐतिहासिक थावे दुर्गा मंदिर से जेवरों की चोरी के मामले में पुलिस टीम ने प्रयागराज में छापेमारी कर संदेह के आधार पर दो युवकों को हिरासत में लिया है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि चोरी के समय गाजीपुर के दीपक के साथ दूसरा व्यक्ति कौन था।

ये भी पढ़ें:बिहार में ठंड से बचें, 28 तारीख तक शीतलहर और घने कोहरे की चेतावनी; मौसम का हाल

गूगल पर थावे मंदिर को सर्च करता था दीपक

गिरफ्तार दीपक राय के मोबाइल से जब पुलिस ने डिजिटल साक्ष्य जुटाने शुरू किए, तो यह सामने आया कि उसने वारदात से करीब पांच दिन पहले से ही थावे दुर्गा मंदिर के बारे में गूगल पर लगातार सर्च किया था। मंदिर से जुड़ी तमाम जानकारियां जुटाने के बाद वह 11 दिसंबर की रात थावे दुर्गा मंदिर के समीप पहुंचा था। वहां उसने रेकी की और यह समझा कि चोरी कैसे करनी है और वारदात के बाद किस रास्ते से लौटना है। पूरी योजना बनाने के बाद वह अपने गांव वापस लौट गया। इसके बाद 17 दिसंबर की रात एक साथी के साथ दुर्गा मंदिर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गया।

ये भी पढ़ें:बिहार के रोहतास और कैमूर को जोड़ने वाला पुल धंसा, 5 साल भी नहीं टिक सका
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Gopalganj Gopalganj News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।