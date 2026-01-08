पटना में बेकाबू थार ने महिला समेत 4 लोगों को कुचला, गुस्साई भीड़ ने कार को फूंक दिया

संक्षेप: पटना के दानापुर में बुधवार रात गाय को टक्कर मारकर भाग रहे थार चालक ने सड़क किनारे पैदल चल रहे 4 लोगों को कुचल दिया। गुस्साई भीड़ ने थार के ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी और फिर कार में आग लगा दी।

बिहार के पटना जिले में दानापुर थाना क्षेत्र के गोला रोड टी प्वाइंट के पास बुधवार रात एक अनियंत्रित थार चालक ने सड़क पर जा रहे एक महिला सहित चार लोगों को कुचल दिया। इस दुर्घटना में चारों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी और फिर थार गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। मौके पर पहुंची दानापुर पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित में किया। वहीं, जख्मी लोगों का अनुमंडलीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

जानकारी के अनुसार दानापुर के तकियापर से एक थार गाड़ी बुधवार की रात गोला रोड होते हुए नेहरू पथ की ओर जा रही थी। गोला रोड टी प्वाइंट से आगे जाते ही गाड़ी अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे खड़ी एक गाय को जोरदार टक्कर मार दी। आसपास के लोगों ने शोर मचाया तो चालक गाड़ी लेकर भागने लगा। भागने के दौरान चार लोग वाहन की चपेट में आ गए।

घटना से सड़क पर अफरातफरी मच गई। संयोग अच्छा रहा कि आगे जाकर गाड़ी सड़क किनारे एक गड्ढे में फंसकर बंद हो गई। नहीं तो मंजर और भयावह हो सकता था। इधर, गुस्साए लोगों ने थार चालक को पकड़ लिया। उसकी पिटाई के बाद गाड़ी को फूंक दिया। हालांकि, चालक वहां से भागने में सफल रहा। थानाध्यक्ष ने बताया कि उसकी जानकारी जुटाई जा रही है।