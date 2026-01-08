Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsThar SUV ran over 4 people in Danapur Patna angry mob set car on fire
पटना में बेकाबू थार ने महिला समेत 4 लोगों को कुचला, गुस्साई भीड़ ने कार को फूंक दिया

पटना में बेकाबू थार ने महिला समेत 4 लोगों को कुचला, गुस्साई भीड़ ने कार को फूंक दिया

संक्षेप:

पटना के दानापुर में बुधवार रात गाय को टक्कर मारकर भाग रहे थार चालक ने सड़क किनारे पैदल चल रहे 4 लोगों को कुचल दिया। गुस्साई भीड़ ने थार के ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी और फिर कार में आग लगा दी।

Jan 08, 2026 08:06 am ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान टीम, दानापुर/पटना
share Share
Follow Us on

बिहार के पटना जिले में दानापुर थाना क्षेत्र के गोला रोड टी प्वाइंट के पास बुधवार रात एक अनियंत्रित थार चालक ने सड़क पर जा रहे एक महिला सहित चार लोगों को कुचल दिया। इस दुर्घटना में चारों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी और फिर थार गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। मौके पर पहुंची दानापुर पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित में किया। वहीं, जख्मी लोगों का अनुमंडलीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जानकारी के अनुसार दानापुर के तकियापर से एक थार गाड़ी बुधवार की रात गोला रोड होते हुए नेहरू पथ की ओर जा रही थी। गोला रोड टी प्वाइंट से आगे जाते ही गाड़ी अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे खड़ी एक गाय को जोरदार टक्कर मार दी। आसपास के लोगों ने शोर मचाया तो चालक गाड़ी लेकर भागने लगा। भागने के दौरान चार लोग वाहन की चपेट में आ गए।

ये भी पढ़ें:वैशाली में पिकनिक मनाने आए युवक की हत्या, पैर पर कार चढ़ाने से हुआ था झगड़ा

घटना से सड़क पर अफरातफरी मच गई। संयोग अच्छा रहा कि आगे जाकर गाड़ी सड़क किनारे एक गड्ढे में फंसकर बंद हो गई। नहीं तो मंजर और भयावह हो सकता था। इधर, गुस्साए लोगों ने थार चालक को पकड़ लिया। उसकी पिटाई के बाद गाड़ी को फूंक दिया। हालांकि, चालक वहां से भागने में सफल रहा। थानाध्यक्ष ने बताया कि उसकी जानकारी जुटाई जा रही है।

घायलों की हालत गंभीर

इस दुर्घटना में राजा बाजार से गार्ड की नौकरी कर साइकिल से झखड़ी महादेव स्थित घर जा रहे 50 वर्षीय माधो कुमार, पंचशील नगर निवासी भाई-बहन 32 वर्षीय ॠतिक कुमार व 30 वर्षीय कोमल कुमारी और नारियल घाट निवासी शेखर कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पुलिस जांच कर रही कि चालक ने कहीं शराब तो नहीं पी रखी थी।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Danapur Patna Patna News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।