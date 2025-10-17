एनडीए में कुशवाहा पर फिर भारी पड़े ठाकुर; राजपूतों को 37 सीट, कोइरी को 23 टिकट

संक्षेप: लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह के झगड़े में शाहाबाद और मगध के इलाके में हार का सामना कर चुके एनडीए ने विधानसभा चुनाव में 37 राजपूत उम्मीदवारों को उतारा है, जबकि कोइरी जाति के 23 नेताओं को टिकट मिला है।

बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए ) के टिकट बंटवारे में राजपूत उम्मीदवारों ने टिकट लेने में कोइरी कैंडिडेट को पछाड़ दिया है। एनडीए दलों ने 243 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। गठबंधन में राजपूतों को 37 सीट मिली है, जबकि कुशवाहा को 23 सीटें। बिहार जातीय सर्वेक्षण में राजपूत आबादी 3.45 परसेंट आई थी, जबकि कोइरी-कुशवाहा 4.21 फीसदी मिले थे। 2.86 फीसदी मिले भूमिहारों को भी 31 सीट मिली है। ब्राह्मण आबादी 3.65 फीसदी, यानी राजपूतों से ज्यादा है, लेकिन उन्हें 14 सीट मिली।

एनडीए में पांच दल शामिल हैं- जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू), भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी), लोक जनशक्ति पार्टी - रामविलास (एलजेपी-आर), राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) और हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (हम)। इन सबने 84 सवर्णों को टिकट दिया है। इसके बड़े हिस्से पर 37 सीट के साथ राजपूतों ने कब्जा जमाया है। भूमिहार जाति के नेताओं को 31 सीट पर मौका मिला है। बची सीटों में 14 ब्राह्मण और 2 कायस्थ को लड़ाया गया है।